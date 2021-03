Le Groupe OCP continue de renforcer ses compétences dans les domaines les plus pointus. Un nouveau pas important vient d’être accompli avec la signature d’une convention entre OCP Maintenance Solutions et le canadien Nucléom, leader mondial dans les inspections industrielles de haut niveau.

Ainsi, la filiale du Groupe OCP spécialisée en maintenance prédictive et digitalisation industrielle vient de nouveau conclure un partenariat d’un an avec la firme canadienne Nucléom spécialisée dans le contrôle des structures industrielles.

Fruit d’efforts d’intelligence collective, OCP-Maintenance Solutions (OCP-MS) développe plusieurs solutions «Made in Morocco» et dispose d’un pôle d’activité de formation appelé OCP MS Academy, qui fournit des certifications et des formations innovantes aux opérateurs.

Cette collaboration permettra aux deux parties de développer leurs activités et proposer leurs services à l’international, notamment sur les marchés de l’aéronautique, des mines, du pétrole et du gaz. Il s’agira de mutualiser leurs compétences, afin de répondre aux besoins du marché en matière de certifications et maintenance industrielle. «Ce partenariat nous permettra d’offrir à l’écosystème marocain et plus largement africain, des prestations d’expertise industrielle et des formations certifiantes de haut niveau les plus compétitives sur le marché», précise Abdenour Jbili, Directeur général d’OCP MS.

Créée en 2017, cette filiale du Groupe OCP a développé un savoir-faire et une expertise considérables en matière de maintenance industrielle et notamment dans des prestations de service dans différents domaines, des prestations avancées de Contrôle non destructif (CND), des formations métier, et des prestations de digitalisation adaptées pour une maintenance 4.0. «Nous avons pour ambition d’étendre nos activités, et nous ouvrir sur le marché africain. Nous nous sommes naturellement rapprochés d’OCP-MS, qui représente pour nous un partenaire de choix et un modèle en matière de prestations de digitalisation adaptées ainsi que des formations métiers», affirme pour sa part Mathieu Beauchesne ing, Vice-Président en charge de l’exploitation de Nucléom.

Il faut dire que le choix de Nucléom n’est pas fortuit, puisqu’il s’agit de la référence mondiale de la certification et de l’inspection industrielle de haut niveau (Advanced NDT). Nucléom forme et offre ses services de consultations aux pontes de l’industrie, parmi lesquels figurent la NASA, Shell, Arcelor Mittal ou encore Bombardier.

Pour rappel, et en dépit de la crise sanitaire liée au Covid-19, OCP-MS a quant à elle su s’adapter pour assurer le fonctionnement normal des installations industrielles les plus lourdes.