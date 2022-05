La Direction Générale de la Sûreté Nationale a remporté ce 27 mai 2022, le prix « African Excellence Award E-government », lors de la cérémonie de remise de trophées « APIDE AWARDS », organisée en marge de l’Africa Pay & ID Expo 2022. Ce trophée honore le meilleur projet innovant en matière d’e-Gov de la région.

Organisée chaque édition, cette cérémonie d’Awards récompense les innovations qui s’inscrivent non seulement dans l’excellence technologique mais surtout dans la valeur ajoutée apportée au secteur concerné et à l’utilisateur final.

« Ce trophée vient récompenser l’effort de toutes les personnes de la DGSN qui, depuis plusieurs années, ont travaillé d’arrache-pied afin mettre en place cette plate-forme de tiers de confiance nationale pour l’identité. Cette plateforme va révolutionner l’écosystème digital national, et aussi inspirer d’autres pays africains amis, qui se sont beaucoup intéressés à notre approche et notre expérience », a déclaré Monsieur Mouhcine Yejjou, Commissaire divisionnaire et chef du programme Maroc Digital ID, DGSN.

Il faut savoir que depuis quelques années, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) s’est inscrit dans une véritable démarche de transformation numérique qui lui a permis de s’adapter aux avancées technologiques et faire de la carte nationale d’identité le document de référence pour mettre en place un climat de confiance numérique au Royaume.

En sortie salutaire post covid, les organisateurs de l’APIDE 2022 ont réussi le challenge d’un retour en présentiel. Ils ont réfléchi et travaillé vers une évolution innovante et intelligente de ce forum pour l’intégrer dans une dynamique fusionnelle avec l’Africa Postal Forum. Cette édition a été une véritable démonstration de force et a été couronnée de succès. Plus 1500 experts dont une centaine d’intervenants venant des quatre coins du monde et 80 exposants ont répondu présents au plus grand rendez-vous B2B africain autour des systèmes de paiement et e-gov. La cérémonie APIDE Awards a été l’un des moments phares de cette grande messe africaine.