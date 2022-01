La directrice générale de l’Institut pasteur d’Abidjan, Pr Dosso Mireille a confirmé, mardi, la présence du variant Omicron en Côte d’Ivoire.

«Oui, la Côte d’Ivoire n’a pas échappé à l’émergence du variant Omicron. Sur 134 échantillons testé, nous avons eu 78 échantillons positifs pour le variant Omicron», a indiqué Pr Dosso Mireille lors de la Tribune d’information et de sensibilisation «Tout savoir sur», initiée par le Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG), rapporte mercredi l’Agence ivoirienne de presse.

La directrice générale de l’Institut pasteur d’Abidjan a fait remarquer que le virus Omicron est beaucoup plus transmissible et ses mutations permettent d’infecter plus rapidement, ce qui explique l’augmentation significative du nombre de cas. Par contre, il est moins virulent, selon les antécédents de la personne infectée et son état de santé.

Au regard de la contagiosité du variant, Pr Mireille conseille à toutes les personnes qui se plaignent de grippe, de toux, de maux de gorge, de fièvre, ces signes identiques à ceux du Covid-19, d’aller se faire dépister, ajoute la même source.

«Pour le moment, les données en notre possession ne révèlent pas que nous avons une épidémie de grippe en Côte d’Ivoire. 95% des personnes qui présentent ces signes peuvent être des cas de Covid-19», prévient-elle.

Face à cette hausse du nombre de cas, le directeur général de l’Institut national d’hygiène publique (INHP), Pr Bénie Bi Vroh, a recommandé à la population de se faire dépister en cas de signes, d’éviter l’automédication, de se faire vacciner et d’inviter son entourage à se faire vacciner et de continuer à observer les mesures barrières même quand on est vacciné.

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, mardi, 1.009 nouveaux cas de Covid-19 sur 4.375 échantillons prélevés, soit 23,1 % de cas positifs, 416 guéris et 2 décès.

A la date du 4 janvier 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 73.786 cas confirmés dont 63.365 personnes guéries, 723 décès et 9.698 cas actifs, précise-t-on.