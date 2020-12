Le Cercle des Ambassadeurs à Paris s’est félicité, ce mardi, des «brillantes initiatives de paix du Roi Mohammed VI et de l’action de la diplomatie marocaine visant à stabiliser et sécuriser toute une région d’importance stratégique pour la Méditerranée, l’Afrique et le monde».

Réunissant régulièrement les ambassadeurs accrédités à Paris et dans plusieurs pays étrangers, cette organisation présidée par Jean Paul Carteron, souligne dans un communiqué, que «l’ouverture récente de consulats généraux par de nombreux pays à Laayoune et Dakhla est la manifestation la plus tangible et incontestable de la reconnaissance internationale et de la crédibilité des initiatives du Royaume».

Le Cercle des Ambassadeurs à Paris a annoncé, à cette occasion, la tenue de sa prochaine réunion plénière, dès que les conditions sanitaires le permettront, dans la ville de Dakhla, «perle du Maroc et phare avancé du développement et du rayonnement africain de l’économie marocaine» et y invite l’ensemble des diplomates et membres du corps consulaire, notamment ceux basés au Maroc.