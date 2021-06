La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, dimanche, la mise en place d’un dispositif “exceptionnel” et “historique” pour faciliter le déplacement des Marocains résidant à l’étranger (MRE) en période d’Eté et ce, en application aux instructions du Roi Mohammed VI.

“La compagnie nationale renforce son programme de vols et propose des prix très accessibles aux membres de la communauté marocaine établie à l’étranger. Ces offres ont été étudiées pour mettre en place une grille tarifaire exceptionnelle qui varie en fonction des destinations et du nombre de membres de la famille”, indique RAM dans un communiqué.

Ainsi, au départ de toutes les destinations européennes (hors Russie et Turquie) de RAM, un billet aller-retour est proposé à 97 euros TTC (toute taxe comprise) par passager pour une famille composée de quatre membres ou plus, précise la même source.

De même, le tarif est programmé à 120 euros TTC en aller-retour en faveur du passager voyageant en famille de trois personnes, ajoute-t-elle, faisant savoir que pour le passager voyageant seul ou en compagnie d’une autre personne, le tarif unitaire est de 150 euros TTC (aller-retour).

S’agissant des vols opérés au départ de l’Amérique du Nord (New York, Washington et Montréal), le tarif est proposé à 500 euros TTC (aller-retour) pour tout passager voyageant en compagnie de deux autres membres de sa famille ou plus. Le tarif est fixé pour les autres passagers à 600 euros TTC (aller-retour).

Quant aux passagers au départ des destinations de RAM en Afrique, en Turquie et en Russie, le tarif est programmé à 240 euros TTC (aller-retour) pour tout passager voyageant en compagnie de deux membres de sa famille ou plus ; et à 300 euros TTC pour tout passager voyageant seul ou en compagnie d’un membre de la famille.

Les vols (aller-retour) en provenance de la Tunisie seront mis en vente à 120 euros pour tout passager voyageant en compagnie de deux autres membres de sa famille ou plus ; et à 150 euros TTC pour tout passager voyageant seul ou en compagnie d’un membre de la famille.

Quant au passager des vols en provenance de l’Egypte, le tarif proposé est de 150 euros TTC quand il voyage en compagnie de deux autres membres de sa famille et plus ; et 200 euros TTC quand il est seul ou en compagnie d’un membre de la famille.

Parallèlement, RAM indique que ces tarifs sont valables uniquement pour les billets achetés à compter de ce dimanche 13 juin et pour les vols opérés au départ de l’étranger et pendant la période allant du 15 juin au 30 septembre 2021.

Les vols sont désormais disponibles à la vente sur le site internet de la compagnie nationale (www.royalairmaroc.com) et à travers ses centres d’appel, ses agences commerciales ainsi que le réseau de distribution habituel.

Par ailleurs, et conformément aux Hautes Instructions Royales, RAM mobilisera des moyens logistiques et humains additionnels pour renforcer son programme de vols sur les principaux pays d’accueil de la diaspora marocaine.

La compagnie nationale augmentera sensiblement sa capacité et son offre en sièges en mobilisant des avions supplémentaires à travers l’affrètement d’appareils auprès des meilleurs prestataires et selon les meilleures conditions et normes de sécurité.

D’autre part, les équipes de Royal Air Maroc seront totalement engagées pour faciliter le déploiement de cette opération historique dans les meilleures conditions, aussi bien au niveau du call center (centre d’appels) que des outils digitaux et des agences RAM.

Par ailleurs, et en application des recommandations des pouvoirs publics et des normes internationales, Royal Air Maroc met en place des mesures de sécurité sanitaire afin de garantir la santé et la sécurité de ses clients et de son personnel.

A cet effet, ses services procèdent à la désinfection régulière des avions. De même, les mesures de sécurité sanitaire sont extrêmement respectées durant l’opération d’embarquement comme le respect de la distanciation dans la zone d’embarquement, dans les bus de transfert et dans les escabeaux et les passerelles, conclut le communiqué.