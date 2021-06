Le dispositif “exceptionnel” mis en place par Royal Air Maroc (RAM) pour faciliter le déplacement des Marocains résidant à l’étranger (MRE) en période d’été suscite un fort engouement, avec environ 120.000 réservations enregistrées depuis dimanche, a indiqué le président directeur général de la compagnie nationale, Abdelhamid Addou.

“La RAM a mobilisé 100% de sa capacité durant cette opération historique, visant à faciliter le retour de nos concitoyens résidant à l’étranger”, a expliqué Addou ce lundi lors d’une conférence de presse consacrée au dispositif lancé par la RAM, en application des instructions du Roi Mohammed VI.

Tous les partenaires ont travaillé main dans la main pour proposer des offres exceptionnelles avec les meilleures conditions en faveur des Marocains du Monde, s’est-il réjoui, relevant le caractère social de cette opération menée par la compagnie nationale, engagée pour accompagner les stratégies du Royaume.

Ainsi, la RAM a dû réviser son programme, d’une manière à favoriser les routes aériennes les plus adaptées pour les MRE, ce qui a permis d’améliorer un certain nombre de critères économiques pour pouvoir aboutir à une offre avec des conditions avantageuses.

Cette opération spéciale est ouverte à tous les clients sans discrimination eu égard aux exigences réglementaires, a-t-il ajouté, assurant toutefois que “l’écrasante majorité des billets serait achetée par des MRE qui représentent la principale clientèle au cours de cette période de pointe”.

Au sujet des personnes ayant acheté des billets avant l’annonce de l’opération spéciale, Addou a expliqué que, selon les conditions générales de vente, les clients ont la possibilité de les échanger contre un avoir à utiliser ultérieurement, sans aucune garantie de trouver des sièges disponibles aux mêmes dates.

La compagnie RAM a annoncé, récemment, qu’elle propose une offre de près de 2,5 millions de sièges pour la période allant du 15 juin au 15 septembre 2021, contre 384.000 sièges mis en place la même période de l’année dernière. Cette offre été 2021 représente 72% de l’offre réalisée sur la même période de 2019.

Dimanche, la compagnie a annoncé la mise en place d’un dispositif “exceptionnel” et “historique” pour faciliter le déplacement des MRE en période d’été. Elle renforce ainsi son programme de vols et propose des prix très accessibles aux membres de la communauté marocaine établie à l’étranger. Ces offres ont été étudiées pour mettre en place une grille tarifaire exceptionnelle qui varie en fonction des destinations et du nombre de membres de la famille.

Par ailleurs, RAM avait aussi assuré que les mesures de sécurité sanitaire sont extrêmement respectées durant l’opération d’embarquement comme le respect de la distanciation dans la zone d’embarquement, dans les bus de transfert et dans les escabeaux et les passerelles.