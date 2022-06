Les membres de la commission consultative d’aménagement du territoire de la région Casablanca-Settat a tenu, mardi à Casablanca, une réunion pour débattre des conclusions de la dernière étape relative à l’élaboration du schéma régional d’aménagement du territoire de la région.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la préfecture d’arrondissements Ain Sbaa-Hay Mohammadi, Hassan Benkhayi, vient suite à deux réunions consultatives organisées les 23 avril 2019 et le 18 août 2021, afin d’approfondir le débat sur les moyens à même de parvenir à un schéma régional global et intégré, en vue de contribuer au développement durable de la région.

Dans une allocution prononcée au nom du wali de la région Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, Benkhayi a souligné la nécessité d’intensifier les efforts afin d’avoir des projets réalistes aux répercussions positives pour la région Casablanca-Settat et sa population, tout en tenant compte des objectifs et des finalités des politiques publiques.

Il a relevé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’une étude pour l’aménagement du territoire dans la région et d’ancrer ce schéma régional comme document de référence pour faire un diagnostic stratégique du territoire et établir une vision prospective de la région pour les 25 prochaines années, en prenant en compte les atouts socio-économiques de la région.

De son côté, le président du Conseil régional de Casablanca-Settat, Abdellatif Mazouz, a indiqué que cette réunion constitue l’avant dernière étape avant la validation finale du schéma régional d’aménagement du territoire, et ce à la suite de la tenue d’une série de réunions consultatives, notant l’importance de ce schéma régional duquel découlent les documents d’urbanisation et le Plan de développement régional.

Il a ajouté que la dernière étape consiste à l’examen et l’approbation de la version finale de ce schéma par le Conseil régional lors de sa session de juillet prochain avant de l’adopter comme document officiel.

Pour ce faire, cette réunion, à laquelle ont pris part notamment les gouverneurs des provinces et préfectures de la région, a été une occasion de se projeter dans l’avenir, en prenant en compte les spécificités des projets de développement et les contraintes à l’échelle régionale en matière d’aménagement du territoire, ayant trait essentiellement à la rareté des ressources en eau, à la pollution et aux moyens d’intégration du monde rural.

Les participants à cette rencontre ont également abordé la dernière étape du schéma régional relatif d’une série de projets de développement à dimension socio-économique, notamment des projets de proximité visant à lutter contre les disparités territoriales.

A noter que ce schéma régional prévoit 145 projets structurants et quelque 250 projets complémentaires que le Conseil régional et les différents partenaires pourraient adopter dans le cadre du plan de développement régional.

Le schéma régional d’aménagement du territoire se veut un document de référence qui vise à élaborer une vision de développement harmonieuse, en identifiant les choix et les orientations et en se basant sur une approche consultative et participative entre les différents intervenants, dans le but de parvenir à une vision de développement unifiée.