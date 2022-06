L’Ecole Française Internationale de Casablanca (EFI Casablanca) procédera le 7 juillet prochain à la pose de la 1ère pierre du campus de son collège-lycée, dont l’ouverture est prévue en septembre 2023. Ce nouveau campus, qui répondra aux meilleurs standards internationaux, sera situé en plein cœur du centre urbain Casa Anfa : il sera le deuxième campus de l’EFI Casablanca après celui du primaire (maternelle et élémentaire) inauguré en septembre 2017 et situé également au centre Casa Anfa.

L’EFI Casablanca a été sélectionnée à la suite d’un nouvel appel d’offres lancé par l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA), filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc (CDG). Cette sélection représente une reconnaissance du savoir-faire et de l’expertise de l’EFI Casablanca.

« La sélection par l’AUDA témoigne de la confiance qui est accordée à l’Ecole Française Internationale (EFI), qui est devenue un établissement de référence à Casablanca grâce à la qualité de son programme pédagogique, associant cursus scolaire français, multilinguisme et accréditations internationales, mais aussi à sa vie d’école riche et dynamique, et à sa pédagogie positive qui fait de l’épanouissement personnel et de la réussite de chaque élève une priorité. L’EFI Casablanca accueille des élèves de plus d’une quarantaine de nationalités et accompagne le développement de Casablanca Finance City en offrant aux familles un environnement scolaire international et dynamique, qui favorise les échanges interculturels et la compréhension du monde », a déclaré Luc Chatel, Président de l’EFI Casablanca et Président du réseau scolaire international ODYSSEY, premier groupe français privé d’éducation internationale présent dans 14 pays en Europe, en Afrique et en Asie.

« S’étalant sur un foncier de 8.500 m2 et une surface construite de plus de 18.500 m2, à proximité d’Anfa Park, ce nouveau campus offrira un cadre d’exception répondant aux meilleurs standards internationaux. Il se compose d’espaces adaptés à une pédagogie active et différentiée, intégrant des amphithéâtres, des salles de classe modulables, un bâtiment dédié aux sciences, des espaces artistiques, culturels et sportifs variés et des espaces de vie de grand confort pour le bien-être et l’épanouissement des élèves, des équipes et de l’ensemble de la communauté éducative », a déclaré Younes Slaoui, Directeur Général de l’EFI Casablanca et Vice-président d’ODYSSEY.