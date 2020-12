Intervenant lors d’un événement hybride “Future In Africa – 100% Europe & Beyond”, tenu ce jeudi à Casablanca, Mostapha Oualim, Conseiller du Président de Casablanca-Settat et directeur général délégué de la société d’investissement et d’activité de la Région, a fait savoir que le Programme de développement régional (PDR) prévoit des projets pilotes pour aboutir à une stratégie de digitalisation globale, avant d’arriver à la “Smart Région”.

Il a, à cet égard, cité le projet d’un “géo-hub”, qui est en cours d’exécution et consiste à mettre en place une plateforme à même de fédérer l’ensemble des données dans la région dans les différents secteurs.

Oualim a également mis en avant un autre projet, en cours de réalisation au niveau de Casablanca-Settat, à savoir le Schéma régional d’aménagement territorial (SRAT). “Nous sommes en train de mettre en place les premiers jalons de ce projet avec les différents partenaires de la région”, a-t-il dit, ajoutant que ce SRAT vise à donner une vision claire des opportunités d’investissement dans la région.