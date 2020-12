Le British Council (BC) au Maroc a installé, en collaboration avec le département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sa toute première bibliothèque numérique au sein de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI).

Une cérémonie de lancement a eu lieu mercredi par visio-conférence en direct de la bibliothèque Mohammed VI de l’Université Al Akhawayn, en présence du ministre délégué en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, du directeur du British Council au Maroc, Tony Reilly, de l’ambassadeur britannique au Maroc, Simon Martin et du président de l’Université Al Akhawayn, Amine Bensaid, ainsi que du corps professoral, du staff et des étudiants d’AUI.

Cette bibliothèque offre un accès gratuit à une collection unique de milliers de livres électroniques et de livres audio, podcasts, journaux, magazines et bien plus encore, indique un communiqué conjoint du BC, du ministère et d’AUI, relevant que depuis juin dernier, près de 4.000 jeunes marocains s’y sont inscrits comme membres.

Le mur de cette bibliothèque numérique est un papier peint (un fond) illustré avec des codes QR scannables offrant un accès rapide à une gamme de ressources numérisées de la bibliothèque numérique du British Council, accessible via n’importe quel Smartphone ou tablette, explique-t-on.

Il s’agit d’une passerelle physique vers un contenu numérique organisé – fournissant une solution agile pour connecter le public physique à des recherches de classe mondiale, à des rapports, à des articles, à des podcasts, à des publications classiques, à des formations et à des ressources éducatives.

Au mois de juin, au moment où les restrictions liées au Covid19 au Maroc étaient renforcées avec la fermeture des écoles et des universités, le British Council s’était associé au ministère de l’éducation nationale pour lancer la bibliothèque numérique du British Council.

“Il s’agit de notre premier mur de bibliothèque numérique installé au Maroc, et nous avons l’intention d’en installer davantage dans certaines universités publiques en 2021’’, a déclaré le directeur du British Council, cité par le communiqué.

Ces murs sont de nature à servir de plaques tournantes à nos efforts continus pour favoriser un environnement d’apprentissage où la créativité et l’innovation sont valorisées, a-t-relevé.

‘’Avec 100.000 livres électroniques dans la plupart des domaines académiques, notamment l’anthropologie, les affaires, l’économie, l’informatique, l’éducation, l’ingénierie, les beaux-arts, l’histoire, le droit, la médecine et les sciences physiques, il s’agit d’une ressource formidable pour nos étudiants’’, a souligné le ministre de l’enseignement supérieur, qui a mis l’accent sur l’importance de ce ‘’geste généreux offrant aux Marocains de la prochaine génération, à Al Akhawayn et dans tout le pays, l’accès à la bibliothèque numérique du British Council’’.

Lors de sa première visite à l’Université Al Akhawayn, l’Ambassadeur britannique au Maroc, a profité de cette occasion pour prononcer le traditionnel discours annuel devant plus de 100 étudiants de l’Université Al Akhawayn honorant la liste du Président de cette année.

Le président de l’Université Al Akhawayn, s’est dit, à cet effet, ravi de cette coopération avec le Royaume-Uni. “La collaboration d’aujourd’hui avec le British Council, une organisation qui partage la mission de l’Université Al Akhawayn de doter la prochaine génération du Maroc des compétences et des valeurs dont elle a besoin pour prospérer au 21ème siècle, donne le coup d’envoi à une ère de nouveaux partenariats universitaires entre le Royaume-Uni et le Maroc’’, a-t-il dit.

Le contenu de la bibliothèque numérique du British Council comprend, notamment, plus de 2.400 journaux en texte intégral de plus de 100 pays, 4.000 éditions numériques de Magazines, 3.000 livres électroniques et livres audio, 1.500 titres de bandes dessinées, 1.500 moments de musique, 7.000 films indépendants, 600 productions, conférences et discussions des principaux praticiens du théâtre et 100.000 livres électroniques dans tous les domaines académiques ainsi que des outils de recherche puissants.