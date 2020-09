Des crédits d’un milliard de DH ont été affectés par la Région Fès-Meknès à l’Agence régionale d’exécution des projets (AREP) pour la mise en œuvre de projets de développement dans les différentes préfectures et provinces de la région.

Ces projets concernent l’infrastructure routière (70%), l’eau potable (20%) et l’électricité (10%), a indiqué le directeur de l’AREP Fès-Meknès, Youssef Ziani, dans une déclaration, en marge de la session ordinaire de septembre du comité de supervision et de contrôle de l’Agence.

Sur l’ensemble des projets, 30pc ont été achevés, 50 pc sont en cours de réalisation et 20pc en phase d’étude, a-t-il relevé.

Ziani a fait remarquer que l’agence supervise les projets programmés par la Région directement ou indirectement, en affectant les crédits de la Région à l’AREP, qui effectue toutes les études et les opérations de suivi, de réalisation des projets ou d’affectation des crédits aux partenaires, ajoutant que l’AREP supervise également la mise en œuvre des projets.

Le président du Conseil de la région, Mohand Laenser, a souligné, de son côté, que cette session, qui se tient dans un contexte économique difficile, a pour objectif de fixer le budget, rationaliser les dépenses, déterminer les projets prioritaires et promouvoir l’activité économique de la région.

‘’En dépit des difficultés économiques que traverse le pays, et la région Fès-Meknès en particulier, il est impératif de préserver les postes d’emploi et de soutenir les entreprises’’, a-t-il insisté.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du Wali de la région Fès-Meknès, Said Zniber, a été marquée par la présentation des conclusions du rapport d’audit de l’AREP au titre de 2019, la situation budgétaire de 2020 et le projet de budget de l’agence de 2021 et des projets supervisés par l’agence durant la période 2017-2020.