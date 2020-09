Sur instructions du Roi Mohammed VI, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a effectué ce mardi une visite à Bamako. Durant cette visite, Bourita a été reçu en audience par le président de transition de la République du Mali, Bah N’Daw.



Bourita s’est, également, entretenu avec le Vice-président de transition, le Colonel Assimi Goïta, ainsi qu’avec le Premier ministre de transition, Moctar Ouane. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a eu, par ailleurs, des entretiens avec des dignitaires maliens, notamment Bouyé Haïdara et l’imam Mahmoud Dicko.



L’ensemble des interlocuteurs maliens, et à leur tête le président de transition de la République du Mali, Bah N’daw, ont tenu à exprimer leurs sincères remerciements au Roi Mohammed VI pour la sollicitude permanente dont il a toujours entouré la République du Mali et son peuple.