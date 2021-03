La plateforme “CRI Invest”, mise en place en 2020, a contribué de façon significative à la simplification des procédures et à la réduction du délai de traitement des dossiers d’investissement au niveau de la région Marrakech-Safi, selon le Conseil Régional d’Investissement (CRI) de Marrakech- Safi. Cette plateforme électronique a transformé en profondeur la relation entre les administrations et les investisseurs, souligne le rapport d’activité 2020 du CRI de Marrakech-Safi, relevant que “CRI Invest” a permis aux investisseurs de suivre l’évolution de leurs demandes en toute transparence et d’accéder à l’information nécessaire sur les procédures et les incitations liées à l’investissement.

Et la même source de faire savoir que l’année 2021 connaîtra la mise en place de nouvelles fonctionnalités qui vont encore plus fluidifier le traitement et le pilotage des dossiers d’investissement.

Le CRI de Marrakech- Safi a entamé un processus de numérisation et d’externalisation de ses archives toujours plus nombreuses afin de sécuriser les documents et d’améliorer la recherche d’informations, lit-on dans le document.

Le CRI prévoit également le lancement d’une plateforme “Invest in Marrakech” destinée aux investisseurs afin de les informer, les assister et les orienter tout en leur fournissant de la data fiable, transparente et mise à jour indispensable dans leur prise de décision dans l’acte d’investir.

Dans son plan d’actions stratégiques 2021-2023, le CRI MS prévoit aussi la mise en place d’une plateforme unique de promotion économique permettant à tout investisseur d’accéder aux informations sur la région, les opportunités d’investissement, les procédures d’investissement et de pouvoir être orienté voire mis en relation avec le service concerné par sa requête.

Toujours dans le but d’offrir à l’investisseur l’information la plus pertinente possible, le CRI MS poursuivra sa politique de cartographie via un Système d’Informations géolocalisé des zones d’activité économiques de la région, dupliquant l’exemple réussi de la Zone Industrielle de Sidi Ghanem.

Ce mapping recensera l’offre existante en matière de foncier, de ressources et d’opportunités de collaboration et d’optimisation avec et entre les opérateurs existants.