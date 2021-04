Le Centre régional d’investissement (CRI) de la région Souss-Massa a approuvé 236 dossiers d’investissement pour un montant prévisionnel de 13,96 MMDH et 16.199 emplois projetés en 2020.

Ces résultats sont tributaires à l’engagement collectif de l’ensemble des partenaires régionaux, indique un communiqué du CRI Souss Massa publié à l’issue des travaux de son Conseil d’Administration tenu récemment à Agadir, sous la présidence du Wali de la région pour dresser le bilan annuel d’activité de l’année 2020, conformément à la loi 47.18 portant réforme des CRI et création des Commissions régionales unifiées d’investissement .

Par ailleurs, l’année 2020 a été marquée d’une part par l’établissement et la signature de plusieurs partenariats et conventions visant l’amélioration de l’offre intégrée d’accompagnement au profit des TPME et coopératives régionales, et d’autre part par la mobilisation du foncier industriel au profit des investisseurs dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan d’accélération industrielle.

Lors de ce conseil, Marouane Abdelati, directeur général du CRI-SM a mis l’accent sur les efforts déployés pour l’amélioration des services rendus aux investisseurs et la célérité dans le traitement des dossiers d’investissement via la mise en place de nouveaux outils digitaux.

Il s’agit de la plate-forme ” Zonesindustriellessoussmassa.ma “, service offert par le CRI Souss Massa au profit des investisseurs et porteurs de projets en recherche d’un lot de terrain industriel dans la région de Souss Massa.

Il est question aussi de la “Bourse régionale de partenariat “, plate-forme b2b qui a pour but de mettre en relation d’affaires les entreprises régionales, les partenaires nationaux et internationaux, ainsi que la plate-forme ” Intelaka ” visant à atteindre les porteurs de projets éloignés en leur permettant de soumettre et suivre leurs demandes d’accompagnement pour le dépôt de leurs dossiers auprès des banques.

De plus, une amélioration notable du processus de traitement des dossiers impactant de manière significative les délais y afférent a été constatée, note le communiqué, précisant que la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI) de Souss Massa a enregistré un délai moyen d’instruction par la CRUI de 10 jours contre 30 jours comme délai réglementaire fixé.

Ceci est dû notamment au déploiement de la plate-forme digitale “www.cri-invest.ma”, devenue une référence dans la simplification des procédures et offrant une panoplie de services permettant de soumettre un projet, suivre son avancement et accéder à l’information nécessaire sur les procédures liées l’investissement, explique la même source.

Et de conclure qu’en dépit de la conjoncture économique liée à la pandémie de la Covid-19, la région de Souss Massa a connu une progression de 68,5% du montant global d’investissement, passant de 4,4 milliards en 2019 à 13,96 milliards de Dirhams en 2020. D’autre part, les projets ayant reçu un avis favorable en 2020 prévoient la création de 16.199 emplois en 2020 contre 11738 en 2019 (+27,5%).