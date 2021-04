– La 25ème édition du festival Ciné-ville de Fès se tiendra du 13 au 16 octobre prochain, sous le signe ‘’la ville marocaine aux yeux des cinéastes’’.

– La 19ème édition du festival national du film éducatif se déroulera les 8 et 9 avril sous format numérique, autour de la thématique ”le film éducatif, une vision esthétique de l’éducation à l’image’’.

– Trois webinaires sur le développement et la structuration des industries culturelles au Maroc seront organisés les 7 avril, 21 mai et 3 juin, par l’Institut français de Meknès (IFM).

– “Tremblement de terre d’Agadir, récit d’une rescapée 1960-2020” est un ouvrage de Orna Baziz qui vient de paraître aux éditions la Croisée des chemins.

– “La campagne dans la littérature arabe et africaine” est le nouveau titre d’un ouvrage collectif , qui vient d’être publié par l’association Annajah pour le développement social, en coordination avec les éditions Afaq pour les Etudes, l’Edition et la Communication à Marrakech.

– Les œuvres singulières de l’artiste et dessinateur français, Luc Lavandier, sont actuellement sous le feu des projecteurs à Essaouira , à l’occasion d’une exposition inédite qui se déroule à l’Espace emblématique “Dar Souiri”.

– Un atelier national a été tenu à Agadir en préparation de l’ inscription des greniers collectifs (Igoudars) au patrimoine mondial de l’Unesco.

– Une convention de partenariat visant à faire connaître l’histoire et la civilisation du Royaume sous le règne de la Dynastie Alaouite a été signée, dimanche, au Mausolée Moulay Ali Cherif à Marrakech, entre le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports (Département de la culture) et la Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi.

– “Nos mères”, une pièce de théâtre de Fedwa Misk qui aborde en six actes les liens avec les mères , vient de paraitre aux éditions la Croisée des chemins.

– L’ exposition “Trésors de la Méditerranée et de l’Afrique du Nord, le Maroc” se tient actuellement à Séoul, en Corée du Sud, dans le but de faire découvrir aux Coréens la géographie, la société et la culture du Maroc pour une meilleure appréciation de l’histoire et de la civilisation du Royaume.