La déclinaison régionale du Plan d’Accélération Industrielle (PAI) pour la Région Souss-Massa, lancée par le Roi Mohammed VI, enregistre des résultats “très satisfaisants”, s’est félicité ce mercredi à Agadir, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

“Aujourd’hui, la majorité des projets programmés sont en phase finale d’ouverture ou de réalisation”, a déclaré Elalamy à l’occasion d’une visite pour faire le point sur l’état d’avancement du PAI.

Et d’ajouter que “les projets ont bien avancé et la banque de substitution Agadir a capté 30 chantiers”, faisant part de sa satisfaction des réalisations accomplies.

“Grace à la dynamique lancée par le Roi et qui a donné des résultats très intéressants, les opérateurs du Maroc et de l’étranger ont renoué avec l’investissement dans la région et considèrent Souss-Massa comme une destination importante et fondamentale”, a-t-il souligné.

“Les instructions du Souverain visent à faire d’Agadir un pôle central ce qui nécessite la contribution et la mobilisation de l’ensemble des départements ainsi que les responsables de la région”, a insisté Elalamy.

Lors de cette visite, Elalamy était accompagné notamment du Wali de la région de Souss Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane, Ahmed Hajji, du Président du Conseil de la Région, Ibrahim Hafidi et du Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services d’Agadir, Karim Achengli.

Souss-Massa est la première région du Royaume à bénéficier de la déclinaison de la stratégie industrielle avec l’ambition de s’ériger en pôle économique capable de créer de l’emploi, de valoriser ses richesses et de soutenir ses secteurs productifs pour assurer une croissance inclusive.

Cette déclinaison porte l’ambition de créer, à terme, 24.000 nouveaux emplois, répartis sur 8 secteurs d’activité : trois secteurs historiques vecteurs de croissance (Construction navale, agro-industrie et Chimie) et cinq secteurs émergents, leviers d’accélération industrielle (automobile, cuir, matériaux de construction, plasturgie et offshoring).

La démarche industrielle conçue pour Souss-Massa entend ainsi conforter les secteurs industriels existants tout en développant de manière proactive et agissante de nouveaux créneaux, dans le respect total des normes environnementales et de la vocation touristique de la région.

Pour appuyer cette ambition régionale, une approche multidimensionnelle et intégrée a été adoptée et a consisté en le déploiement d’infrastructures d’accueil adaptées, au service des investisseurs et de l’entreprenariat, notamment une Zone d’accélération industrielle, l’extension de Haliopolis/agropôle et le développement d’un Parc industriel intégré.

Il s’agit également de la réalisation de la Cité d’Innovation, et qui permet de doter la Région d’une infrastructure d’accueil technologique facilitant l’accompagnement des jeunes porteurs de projets innovants, et d’un Technopark, destiné aux PME et aux Start-ups du secteur des technologies de l’information et de la communication et qui met à leur disposition des locaux prêts à l’emploi et un accompagnement adapté.