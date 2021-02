Une réunion consacrée au lancement de la première mission d’audit interne concernant la gestion du patrimoine communal d’Essaouira a été tenue, récemment au siège de la Commune.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du projet de mise en œuvre de la fonction d’audit interne au sein des Communes, piloté par le ministère de l’Intérieur.

La réunion a été l’occasion de mettre en relief l’importance de l’audit interne en tant qu’outil indispensable pour la maîtrise des risques et l’amélioration de la gestion communale, et levier de croissance de la performance des Collectivités Territoriales.

Intervenant à cette occasion, le président du Conseil communal d’Essaouira, Hicham Jebbari, a indiqué que le chantier de promotion de l’audit interne au sein des Communes s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution et intervient dans le sillage des mutations profondes que connaît le système de gestion publique dans le Royaume, ajoutant que cet outil constitue l’un des éléments majeurs pour la concrétisation de la bonne gouvernance à laquelle, un Titre particulier a été consacré dans la Loi fondamentale, qui stipule que les services publics sont soumis aux obligations de contrôle et d’évaluation et aux normes de reddition des comptes et de responsabilité.

Il a souligné que dans le cadre du renforcement du processus démocratique du Maroc et afin que la régionalisation avancée soit un levier du développement territorial, les compétences et attributions des collectivités territoriales ont été élargies avec la réduction de la tutelle et du contrôle à priori, relevant que c’est pour cette raison qu’il est devenu important d’adopter les mécanismes de contrôle interne, tels que l’audit interne qui se veut un instrument visant à aider les responsables de la gestion de la chose locale à évaluer le degré de réponse des programmes aux besoins de la population en matière de services publics.

Jebbari a, en outre, noté que l’audit interne se veut un important mécanisme pour immuniser l’action des Collectivités territoriales contre toute dérive, surtout que les missions d’accompagnement effectuées par l’Inspection Générale de l’Administration Territoriale (IGAT) ont conclu que les dysfonctionnements qu’enregistrent ces collectivités ne sont pas de mauvaise foi, mais sont dus essentiellement au manque de connaissance de l’arsenal juridique encadrant leur travail.

Dans ce sens, il a relevé que l’audit interne, aussi bien en ce qui concerne la bonne gouvernance que la promotion de la culture de la transparence et du partage des informations et des indicateurs, requiert aujourd’hui une nouvelle vision de la gestion communale, fondée sur l’intégration de l’audit interne dans l’opération de gestion des Communes.

Rappelant que le ministère de l’Intérieur, avec toutes ses composantes, veille à accompagner ce chantier par la formation et le renforcement des capacités, M. Jebbari a affirmé que la mission de l’audit du patrimoine communal constitue un choix thématique de grande importance, eu égard à la place centrale qu’occupe ce patrimoine dans la prise de décisions en termes de développement à l’échelle locale.

Il a, dans ce sens, noté que le patrimoine communal d’Essaouira demeure un pilier essentiel pour la réalisation du développement escompté.

Jebbari a, en conclusion, appelé l’ensemble des cadres et des chefs des divisions et des services de la Commune d’Essaouira à s’inscrire pleinement dans ce chantier stratégique, au vu de son importance majeure et de sa relation étroite avec la gestion optimale et efficace de la chose locale.