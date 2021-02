Mourad Elâjoutti a été élu, mercredi, nouveau président du Club des Avocats au Maroc, à la suite d’une assemblée générale extraordinaire organisée par les membres du bureau exécutif du Club à “la maison d’avocat”.

Me Elâjoutti, qui succède dans ce poste à Said Maache, a considéré, dans une déclaration, cette élection comme une marque de confiance et une chance qui s’offre aux jeunes pour montrer leur compétences et savoir-faire.

“Nous travaillons actuellement sur la transformation de l’association à un think thank juridique pour mener une réflexion prospective autour des problèmes juridiques les plus saillants”, a-t-il dit.

Cette réunion était aussi l’occasion de féliciter le nouveau bâtonnier de Casablanca Me Taher Mouafik pour son nouveau mandat et pour évoquer les axes de partenariats et de coopération.

Il a été également procédé lors de cette réunion au renouvellement des instances du Club et l’adoption d’un nouveau programme d’action.

Me Elâjoutti est titulaire d’un DEUG en sciences mathématiques appliquées à l’informatique, une licence en droit privé, une maîtrise en gestion financière délivrée par l’université de Nancy, un master en droit européen de l’université de Lorraine et un master en études euro-méditerranéennes à la faculté de Ain Sebaa.

Le club des avocats, qui est une association professionnelle créée en 2012, a pour but la vulgarisation de la culture juridique, le renforcement des capacités académiques des avocats, l’encouragement du débat juridique et l’amélioration de la compréhension des questions juridiques par tous.