1- Laverie

La nouvelle laverie de Phosboucraa située dans la ville d’El Marsa (province de Laâyoune), dont la seconde phase de construction a été lancée en février dernier, disposera d’une capacité de 3 millions de tonnes par an, selon des données fournies par cette entreprise, filiale du Groupe OCP.

La laverie sera composée d’une unité de traitement des boues de lavage et de recyclage des eaux de lavage, constituée de deux décanteurs de boues, avec une digue d’épandage de 40 hectares, précise un document rendu public par Phosboucraa, à l’occasion d’une visite organisée jeudi à son site à El Marsa au profit d’un groupe de journalistes représentant plusieurs médias nationaux.

La nouvelle structure assurera le traitement des boues de lavage, leur stockage en digue d’épandage et la récupération des eaux, ajoute-t-on de même source.

Dans le cadre de son programme de développement industriel, le site de Phosboucraa a introduit en janvier dernier le stockage intermédiaire du produit lavé, permettant une séparation entre les opérations de valorisation et de séchage.

Les eaux de drainage récupérées dans des bassins aménagés, estimées à plus de 80 km3/an, seront réutilisées dans la nouvelle laverie pour réduire davantage la consommation d’eau douce de rinçage produite par le dessalement d’eau de mer.

2- Station de dessalement

OCP investit dans le dessalement d’eau de mer pour couvrir la totalité des besoins additionnels requis par son développement industriel, sans aucune demande complémentaire en eaux conventionnelles.

Sur le modèle de la station de dessalement (la plus grande au Maroc) qui alimente la plate-forme industrielle de Jorf Lasfar, le groupe prévoit à Laâyoune la construction d’une seconde station d’une capacité de 7,5 millions de mètres cubes.

Elle permettra de satisfaire les besoins en eau du programme de développement industriel du site Phosboucraa, en complément de la station actuelle de dessalement par osmose inverse, mise en service en 2005 avec une capacité de 1,2 million de mètres cubes.

Pour assurer une gestion intégrée et durable des ressources hydriques, OCP a mis en place un « Programme Eau » qui repose sur deux leviers: optimisation de l’utilisation de l’eau sur toute la chaîne de valeur (activités minières, transport, valorisation) et mobilisation des ressources en eaux non conventionnelles (eaux usées domestiques épurées et eaux de mer dessalées).

Alliant rationalisation de l’utilisation et satisfaction des besoins actuels et futurs des installations minières et industrielles, le « Programme Eau » a mobilisé depuis 2008 plus de 3,5 milliards de dirhams. Il doit permettre à terme de satisfaire 100% des besoins industriels en eau du groupe à partir des eaux non conventionnelles.

Une ambition nouvellement fixée par le programme « Économie Circulaire » qui, pour OCP, est un moyen de garantir non seulement son excellence environnementale et opérationnelle mais également la préservation de la ressource phosphate, la production durable, la consommation raisonnée et la création de valeur par le biais de la transformation et du recyclage.

Leader mondial des phosphates et produits dérivés, OCP a lancé en 2008 un ambitieux programme de développement industriel qui vise à doubler sa capacité de production minière et tripler sa capacité de valorisation à l’horizon 2028.

Avec cette stratégie de transformation industrielle, qui mobilise 21 milliards de dollars d’investissement, le groupe relève le défi d’une croissance industrielle à la fois prospère et durable.

OCP s’est notamment engagé dans la récupération et le recyclage de plus de 80 % des eaux utilisées dans les procédés d’enrichissement, en système continu, par lavage-flottation au niveau des unités de ses sites de production.

IM