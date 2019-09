La région de Laâyoune-Sakia El Hamra se dotera bientôt d’un Système régional d’information sur l’environnement et le développement durable (SIREDD) visant à renforcer les capacités locales en termes de gestion et de partage des données écologiques selon une approche intégrée, participative et de proximité.

L’objectif de ce système est de fournir une source unique d’informations précises sur la situation environnementale au niveau régional, ainsi que de développer des outils pour traiter ces données.

Le SIREDD deviendra également un outil d’aide aux décideurs et à la vigilance stratégique en matière de gestion et de protection de l’environnement et de développement durable, à travers ses composantes logicielles de management, d’analyse spatio-temporelle et de reporting sur la base d’un référentiel de données solide élaboré par et pour la région.

Ce système régional tiendra en outre compte de la liste des indicateurs environnementaux, des objectifs de développement durable et des facteurs de changement climatique.