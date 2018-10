Infomediaire Maroc – Leader des emballages en carton ondulé, GPC (Gharb Papier et Carton), filiale de Ynna Holding, a annoncé avoir obtenu la certification « Forest Stewardship Council » (FSC) pour l’ensemble de ses installations au Maroc : Kénitra, Mohammedia et Agadir.

Validée par l’organisme international TÜV NORD CERT, FSC est un label environnemental qui garantit que la production de bois ou d’un produit à base de bois respecte les procédures qui assurent une gestion raisonnée des forêts.

L’obtention du label international FSC marque une nouvelle étape dans la reconnaissance de l’approche durable et citoyenne de GPC, qui utilise le papier dans la fabrication de tous ses emballages en carton ondulé.

Avec la remise de la norme FSC, GPC ajoute un nouveau référentiel à l’actif de sa démarche d’entreprise, régulièrement couronnée par de nombreuses distinctions et certifications.

En septembre 2018, GPC a réalisé avec succès le passage de la norme OHSAS 18001 à la norme ISO 45001, devenant la première entreprise au Maroc à se conformer au nouveau label ISO pour la santé et sécurité au travail.

En Octobre 2017, GPC a obtenu la certification « British Retail Consortium/Institute of Packaging » (BRC/IoP) pour ses sites d’Agadir. Ce référentiel britannique, exigé par les principaux distributeurs de Grande-Bretagne, définit une base commune pour la sécurité et l’hygiène des emballages alimentaires et non alimentaires. Elle valorise les performances et la qualité des produits des bénéficiaires et garantit que ces derniers satisfont aux obligations légales de protection du consommateur.

Depuis 2009, GPC est également certifiée QSEE (Qualité, Sécurité, Environnement, Energie) ; IS0 9001 V 2015, ISO 14001 V 2015, ISO 45001 V 2018 et ISO 50001 V 2011.

