Infomédiaire Maroc – Leader des emballages en carton ondulé, GPC (Gharb Papier et Carton), filiale de Ynna Holding, a annoncé avoir réalisé avec succès le passage de la norme OHSAS 18001 à la norme ISO 45001. GPC devient à ce titre la première entreprise au Maroc à se conformer au nouveau label ISO pour la santé et sécurité au travail.

La certification ISO 45001 met l’accent sur les aspects, externes et internes, dont l’impact est significatif sur la réalisation des objectifs de management de la santé et de la sécurité au travail. Elle accorde à ce titre un rôle plus important à la direction, établissant un cadre de référence pour l’amélioration de la sécurité des collaborateurs, la réduction des risques et la création de conditions de travail plus sûres.

La certification ISO 45001 a été accordé à GPC par l’organisme de référence AFAQ d’AFNOR Certification.

L’obtention de ce nouveau label couronne la démarche de développement durable que GPC a initié depuis 2009, année de sa certification QSE (Qualité, Sécurité et Environnement).

L’entreprise a remporté plusieurs distinctions, dont le Trophée ALM Ecology en 2011, le Prix National de la Qualité en 2012, et le Label RSE de la CGEM en 2013 ainsi que deux certificats d’encouragement en matière de sécurité délivré par le Ministère d’Industrie du commerce et des nouvelles technologies en 2014 et 2015.

GPC a également signé en 2016 le pacte Qualit’air pour la réduction des gaz à effet de serre, prenant l’engagement d’alimenter une partie de sa flotte d’engins en biodiesel afin de réduire l’impact de son bilan carbone.

« La responsabilité a toujours été au coeur de notre action au Maroc, qu’il s’agisse de notre approche en matière de préservation de l’environnement ou de la protection de nos salariés. Cette dynamique est aujourd’hui récompensée par l’obtention de la nouvelle certification ISO 45001, positionnant une fois encore GPC comme une entreprise à l’avant-garde des systèmes de management », a déclaré Mounir El Bari, directeur général de GPC.

Pour rappel, GPC compte plus de 1 000 employés et fabrique chaque jour un million d’emballages, dont une partie croissante est exportée sur le continent africain.

Rédaction Infomédiaire