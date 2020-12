La Fondation Attijariwafa bank a lancé fin octobre dernier, la reprise de ses ateliers Académie des Arts au profit de la promotion 2019-2021, en alignement avec une vision globale de la Fondation sous l’emblème « Fondation Apprenante ». Exclusivement digitale, cette suite a pour objectifs de renforcer l’engagement de la Fondation envers la vulgarisation de l’art et de la culture, poursuivre les ateliers au profit de la promotion de jeunes parrainés et capitaliser sur l’expérience de l’enseignement artistique par le digital entreprise lors du confinement et qui a été féconde en participations et challenges.

70 élèves issus des collèges et lycées publics de Casablanca ont renouvelé leur adhésion à cette reprise inscrite sous le thème « Le risque comme vecteur de créativité » et ont fait preuve de beaucoup d’enthousiasme pour poursuivre le programme pédagogique hebdomadaire dans les trois disciplines en place : Expression plastique, Expression littéraire et Multimédia, prodiguées respectivement par M. Abderrahman Banana, Abdelmajid Seddati et Chafik Aaziz. La Fondation effectue une sensibilisation continue auprès des jeunes apprenants via tous ses réseaux sociaux et canaux de communication, pour les préparer à la poursuite des ateliers. Elle développe actuellement en leur faveur un nouveau challenge artistique intitulé « Mon quartier comme je l’imagine » qui sera l’occasion de donner libre cours à la créativité et de les inviter à imaginer un meilleur avenir post-Covid.

Les encadrants de leur côté, toujours aussi engagés aux côtés de la Fondation Attijariwafa bank, ont mis en place une feuille de route rigoureuse d’apprentissage. Cours théoriques, séries de challenges artistiques favorisant le travail collaboratif, expérimentations faisant usage des possibilités offertes par les médiums digitaux comme les Blog ainsi que des formes d’expression urbaines dont le Rap, seront au rendez-vous de cette promotion qui se terminera par la désormais traditionnelle exposition de fin de promotion, en octobre 2021.

Rappelons que l’Académie des Arts est devenue une tradition se perpétuant depuis 2009, avec l’aide de l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation de Casablanca-Settat. Le programme se développe toujours autour d’un projet thématique ambitieux dont l’objectif est avant tout d’ancrer des valeurs de citoyenneté, d’altérité et de vivre ensemble, allant au-delà d’un simple enseignement artistique et convergeant vers un modèle éprouvé qui a permis à bon nombre d’élèves d’intégrer une branche artistique, d’acquérir des repères culturels solides et de se trouver pour certains une place dans le marché du secteur artistique.