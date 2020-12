– Le Prix Goncourt, l’une des plus prestigieuses distinctions littéraires françaises, a été décerné, ce lundi, à l’écrivain Hervé Le Tellier , pour son roman “L’Anomalie”.

– “Casarchives” est l’intitulée d’une exposition dédiée à la mémoire historique de Casablanca, prévue du 30 novembre au 31 mars 2021 à la galerie des Archives du Maroc, à l’occasion de la Journée nationale des archives, commémorée le 30 novembre.

– La 8ème édition du “Salon du Maroc des arts plastiques” s’est ouverte, samedi à la galerie Mohamed El Kacimi à Fès , sous le thème “Appartenance”.

– Le film «La Guérisseuse» du réalisateur marocain Mohamed Zineddaine a remporté, dimanche, le Grand Prix de la catégorie longs métrages de la 9ème édition du Festival maghrébin du film d’Oujda (FMFO), tenue sous format digital.

– Le Réseau de lecture au Maroc vient d’annoncer l’ouverture des candidatures pour le Prix national du meilleur club de lecture , au titre de l’année 2021.

– “Les princesses du désert” est le titre du nouveau roman de l’écrivaine marocaine Oumelghait Belkziz Boubga, qui vient de paraitre aux éditions Afaq pour les Etudes, l’Edition et la communication à Marrakech.

– L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de publier le “Guide de l’investisseur : Comprendre les circuits et adopter les bonnes pratiques” , un support à destination du grand public, dans le cadre de ses activités d’éducation financière.

– “La Troisième génération des droits de l’Homme : le contexte et les problématiques” est le titre d’un ouvrage collectif paru, récemment, dans le cadre de la série des thèmes actuels abordés par la Revue Marocaine de l’Administration Locale et du Développement (REMALD/n°110, année 2020), et dont la coordination a été assurée par un parterre de professeurs de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.

– Le vernissage d’ une exposition collective d’art contemporain baptisée “Expo Day” (25-30 novembre) a eu lieu, mardi à Salé, à l’initiative de la plateforme des Jeunes de Sidi Abdellah “Badir Salé”, mettant en avant diverses facettes du patrimoine marocain.

– L’Association marocaine des anciens élèves de l’École nationale d’administration de France (AMAEENA) a publié récemment un Livre Blanc intitulé “Nouveau modèle de développement : La nécessaire transformation de l’administration publique”, consacré à la transformation de l’administration publique dans le cadre du nouveau modèle de développement.