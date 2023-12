La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute de contournement de Casablanca que l’accès à l’autoroute depuis l’échangeur de Casablanca Centre (Médiouna) et l’échangeur de Casa-port, à destination de Mohammedia, sera suspendu momentanément à partir de ce jeudi, pendant les heures de pointes, de 8h à 10h et de 17h à 20h, et ce pour une durée de 3 semaines.

ADM a indiqué, dans un communiqué, que cette suspension intervient suite à la réalisation des dernières couches de la chaussée sur la section autoroutière entre l’échangeur de Médiouna et l’échangeur de Casa-Port, dans le cadre du projet de triplement de l’autoroute de contournement de Casablanca.

Par ailleurs, selon la même source, l’accès à l’autoroute via les autres échangeurs ne connaîtra aucune perturbation.

A noter que la Société Nationale des Autoroutes du Maroc procédera à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité et la fluidité autoroutière.

Pour plus d’information, les usagers de l’autoroute sont appelés à contacter le centre d’appel au n°5050, ou consulter l’application ADM TRAFIC pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané.