Le président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), Lahcen Zelmat, vient d’être réélu président du Groupement Interprofessionnel d’Aide au Conseil (Giac) Hôtellerie et Tourisme).

Zelmat a été réélu à l’unanimité par les membres de ce collectif, réunis vendredi dernier, à Marrakech, en Assemblée Générale Elective.

Zelmat occupe aussi les fonctions de vice-président de la Confédération nationale du tourisme (CNT) et premier vice-président du Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech-Safi.

Lors de cette assemblée, ce groupement a également élu les membres du Comité Consultatif des Engagements.

Cette Assemblée, rehaussée par la participation d’une cinquantaine de professionnels issus des différents corps de métiers intéressés ou impliqués dans les opérations du Giac Hôtellerie et Tourisme, dont les agences de voyages, les maisons d’hôtes et les différentes structures d’hébergement, a été marquée par l’approbation du rapport moral de 2019 et les rapports financiers de 2018 et 2019.

Le GIAC Hôtellerie est un Groupement Interprofessionnel d’Aide au Conseil au service des établissements hôteliers et aux autres établissements du secteur touristique, mis en place dans le cadre d’un partenariat entre la FNIH et les pouvoirs publics.

Le GIAC Hôtellerie et tourisme fait de la mise à niveau de l’entreprise hôtelière et touristique, par le développement des compétences de ces ressources humaines, sa mission principale et apporte son encadrement et son soutien financier aux établissements qui souhaitent réaliser un diagnostic stratégique et une ingénierie de formation.

Il accompagne les adhérents dans leurs projets de développement en l’aidant à définir leur propre stratégie, les moyens opérationnels et les besoins en compétences nécessaires à leur mise en œuvre.

Le GIAC informe et sensibilise les associations professionnelles et les entreprises à l’importance du conseil comme moyen permettant à l’entreprise de clarifier et d’identifier son projet de développement et au rôle de la formation en cours d’emploi en vue de permettre à l’entreprise d’avoir un personnel plus qualifié.