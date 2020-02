Une convention d’investissement a été conclue, ce mercredi 19 février 2020, avec la Société d’Industrie du Lait et ses Dérivés Agadir, portant sur l’extension de son usine de production à Agadir. Cette convention a été signée par le Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le PDG de la société, Azzedine El Boubekraoui.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique d’investissement insufflée par le Plan d’Accélération Industrielle Souss-Massa, lancé, le 28 janvier 2018, par le Roi Mohammed VI, et qui vise à faire de la région un pôle économique intégré et une véritable locomotive du développement régional.

Avec un investissement global de 70 millions de dirhams, le projet d’extension permettra la création de 380 nouveaux emplois directs. Il sera réalisé sur un terrain d’une superficie de 1,5ha à Ait Melloul (Agadir), jouxtant l’unité industrielle de cette société qui se fournit auprès de 5 000 éleveurs et compte un effectif de 800 employés.

A travers cet investissement, la société procèdera à la diversification de ses produits (lait UHT, yaourts brassés, fromage…) et à l’automatisation progressive de ses lignes de production, renforçant ainsi son intégration à l’amont de la filière laitière et son positionnement sur le marché national.

Au Maroc, l’industrie laitière compte 77 entreprises et emploie 156.775 personnes. Son chiffre d’affaires atteint 18 milliards de dirhams, dont 168 millions de dirhams à l’export.