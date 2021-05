Lamalif Group est fier d’annoncer les résultats de la phase de présélection de la 1ère édition de son concours d’innovation « Madinaty Smart City ». Au total, 226 jeunes lauréats et étudiants des universités et des grandes écoles d’ingénierie, de design et de commerce ont soumis leurs projets dans le cadre de cet appel à candidatures étalé sur six semaines. 15 heureux élus ont été sélectionnés par un jury professionnel composé d’experts, de professionnels, et de chercheurs. Innovation technologique, design, faisabilité, viabilité et apport économique, tels sont les critères retenus. Les groupes de candidats constitués doivent défendre 8 projets innovants dans les domaines de l’éclairage public et du mobilier urbain.

« Les chiffres de participation au concours Madinaty Smart City dépassent nos attentes. Ils nous confortent dans notre conviction de donner l’opportunité aux jeunes créateurs, inventeurs et développeurs pour contribuer avec leurs idées au chantier structurant de la Ville intelligente. Au nom de Lamalif Group, je tiens à remercier et féliciter tous les candidats de nous avoir fait confiance et pour la qualité des projets soumis. Inédit, ce concours a pour ambition de consacrer l’innovation made in Morocco au service de la Ville de demain », a déclaré Moulay Lakbir Ismaili Alaoui, PDG de Lamalif Group, à l’occasion de l’ouverture des ateliers de monitoring organisés, du 27 au 29 mai 2021, au siège du groupe, à Marrakech.

Pendant trois jours, les 15 candidats retenus bénéficieront de l’encadrement d’une douzaine de professionnels et d’experts dans plusieurs domaines notamment la smart city, le management de l’innovation, la recherche et développement et la gestion de projets. L’objectif étant de leur donner tous les moyens pour bien défendre leurs candidatures. Des primes d’encouragement seront octroyées aux trois meilleurs projets : 15.000 Dirhams, 30.000 Dirhams et 60.000 Dirhams. Au final, le projet gagnant bénéficiera de l’accompagnement et l’expertise de Lamalif Group pour être déployé sur le terrain.

Pour rappel, le concours « Madinaty Smart City » est organisé par Lamalif Group en collaboration avec des partenaires de choix : Université Cadi Ayyad, Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), Green Energy Park (GEP), Université internationale de Rabat (UIR), Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), Ecole de paysage et d’architecture de Casablanca (EAC) et le cabinet Tennaxia.