Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a présidé, le samedi 17 octobre 2020 à Marrakech, en présence de Aziz Rabbah, Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, une rencontre marquant la clôture de déploiement au niveau de toutes les entités régionales de l’Office d’un nouveau système de gestion commercial réservé aux clients de l’ONEE à compteurs prépaiement.

Cet ambitieux projet qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité du service rendu à la clientèle de l’Office, a consisté en la mise en place d’une nouvelle solution basée sur un progiciel intégré de renommée internationale interfacé, en temps réel, avec une nouvelle génération de compteurs à prépaiement standard et interopérable. L’objectif étant de renforcer le niveau de la qualité de service dans des régions rurales dispersées enclavées et ce à travers, la mise à disposition de fonctionnalités suivantes :

Recharge par les clients au niveau de n’importe quel point de vente à travers tout le pays,

Possibilité pour le client d’effectuer, à tout moment, une recharge sans disposer nécessairement d’une carte de recharge, pour les compteurs nouvelle génération,

Maintien de la consommation en Kwh du client en cas de perte du code de recharge,

Elargissement du réseau externe de proximité constitué de points de recharge et de vente d’énergie pour les clients prépaiement.

La conception, le développement et la configuration de cette solution ont été réalisés par des compétences internes de l’ONEE constituées d’experts métiers, de représentants des utilisateurs finaux et de la Direction des Systèmes d’Informations de l’Office, en partenariat avec l’éditeur du progiciel intégré.

En chiffres, près de 1800 cadres opérant dans l’activité de la Distribution ont bénéficié d’un programme de formation adapté, plus de 920 000 clients ont migrés vers la nouvelle solution et 570 Points de Vente Externes ont été équipés pour effectuer les recharges à proximité des clients, en plus de 206 Agences Commerciales de l’ONEE.

Sur un autre plan, des actions de communication de proximité ciblées ont été réalisées, tout au long du déploiement du projet, auprès des Autorités Locales, des clients concernés et des partenaires de l’Office (gestionnaires des Points de Vente Externes et Installateurs).

La réussite de ce projet d’entreprise, devenu réalité, malgré ses dernières étapes de déploiement marquées par le contexte sanitaire exceptionnel, est le fruit d’une forte mobilisation des équipes internes de l’ONEE, de la qualité d’accompagnement par l’éditeur et de la mise en place d’une stratégie appropriée de déploiement et de conduite de changement.

En marge de cette rencontre, Abderrahim El Hafidi, accompagné du Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, a effectué une visite au Poste Source 225/60/22 kV de Tensift.

Le Poste de Tensift, est un important poste d’interconnexion nationale THT/HT qui assure l’alimentation de la ville de Marrakech et ses régions à travers une puissance de transformation THT/HT de 300MVA. Ce poste abrite également un poste de distribution HT/MT d’une puissance 1×70+2x40MVA assurant l’alimentation des sites névralgiques de la ville de Marrakech.

El Hafidi s’est enquis du bon fonctionnement de cet important ouvrage du système électrique national qui constitue un nœud important du système électrique puisqu’il regroupe 3 départs 225 kv et 12 départs 60 kv pour l’infrastructure Transport de l’énergie électrique et 14 départs 22kv pour l’infrastructure Distribution de l’énergie électrique.

A cette occasion, El Hafidi a félicité ses équipes qui déploient tous les efforts et continuent de se mobiliser pour assurer la mission de service public et la continuité de l’alimentation en énergie électrique en dépit d’un contexte difficile caractérisé par la crise sanitaire. Il les a encouragés à tout mettre en œuvre pour assurer une vigilance accrue afin de garantir l’approvisionnement continu en énergie électrique dans le strict respect des exigences de la qualité de service requise.