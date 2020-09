Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret n° 2.20.393 modifiant le décret n° 2.10.320 portant application de la Loi n° 16.09 relative à l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE). L’un des principaux axes de ce projet de décret, présenté par le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, consiste à placer l’AMEE, dirigée par Said Mouline, sous la tutelle du ministre chargé de l’Economie verte, c’est-à-dire Moulay Hafid Elalamy. Le projet de décret vise également à déterminer la composition du conseil d’administration de l’AMEE sous la présidence du Chef du gouvernement ou de l’autorité gouvernementale déléguée par le Chef du gouvernement à cet effet.