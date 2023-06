L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux a organisé, le vendredi 23 juin 2023, une rencontre d’échanges entre des magistrates et des magistrats du Ministère Public et les dirigeants de la Bourse de Casablanca et Maroclear sur la place des infrastructures de marché dans le marché des capitaux.

Cette quatrième rencontre s’inscrit dans le cadre de l’accord de partenariat et de coopération conclu en décembre 2020 entre l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et la Présidence du Ministère Public.

Cet accord porte sur la coordination en matière d’infractions relatives au marché des capitaux, sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur le déploiement d’un dispositif de formation dans le domaine du marché des capitaux.

Organisée respectivement au siège de la Bourse de Casablanca et de Maroclear, cette rencontre a permis à une vingtaine de magistrates et magistrats de différentes villes du Royaume de s’enquérir du rôle et des missions des infrastructures de marché et du fonctionnement du marché des capitaux en général.