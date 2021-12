Fulfillment Bridge, un fournisseur transfrontalier de logistique pour e-commerce et lauréat de la première place à l’AfricArena Serie A Startup Award, lance la première solution de paiement international à la livraison au Maroc.

« Les clients marocains qui commandent sur des sites e-commerce internationaux n’ont plus à se soucier du prépaiement, des retours ou de la fraude. Ils pourront vérifier et régler leurs commandes dans les points de retrait de leur choix au Maroc », indique un communiqué du groupe.

Le CEO et fondateur de Fulfillment Bridge, Kais Khadhraoui, souligne que « c’est un grand pas en avant pour permettre aux clients marocains de profiter d’une expérience d’achat sans tracas et de leur fournir des choix plus pratiques, sûrs et conformes lorsqu’ils effectuent des achats internationaux en ligne ». Au Maroc, le e-commerce montre beaucoup de potentiel et n’a cessé de croître grâce notamment à une pénétration accrue d’Internet à un taux de 74,7%, relève le communiqué qui précise qu’en 2020, cette industrie a généré plus d’un milliard de dollars de revenus et beaucoup pensent que la croissance n’a pas encore atteint son plein potentiel. De plus, poursuit le document, avec la disponibilité accrue des offres de commerce électronique, la pénétration des cartes de crédit et l’appétit croissant des acheteurs en ligne, de plus en plus de consommateurs au Maroc suivent cette tendance.

Cependant, et afin de maintenir cette croissance, une amélioration continue et des solutions innovantes sont plus que jamais nécessaires. Dans ce contexte, Fulfillment Bridge maintient sa mission de joindre ses forces avec d’autres entrepreneurs technologiques dans le but de disrupter le paysage du commerce électronique transfrontalier et assurer le premier paiement international à la livraison au Maroc.

« Le fulfillment est la dernière étape du processus de commerce électronique. Une fois qu’une commande a été passée avec succès, nous voulons qu’il soit aussi facile et pratique pour les clients de recevoir, de vérifier et de payer leurs commandes sur place », explique Kais.

En effet, cette nouvelle solution a vu le jour après près d’un an d’efforts continus et plusieurs voyages d’affaires pour rencontrer les experts en la matière au Maroc. « Même si certains problèmes sont plus faciles à résoudre que d’autres, il n’y a rien d’impossible à faire. Offrir des paiements internationaux était presque impossible, mais nous ne sommes pas dans le business de l’impossible », déclare Kais. Il poursuit en disant : « Nous sommes ravis d’unir nos forces avec des partenaires partageant les mêmes idées pour travailler sur ce projet et en faire une réalité. L’objectif ici est d’améliorer l’expérience client et de promouvoir le e-commerce au Maroc et dans la région en général. »

Fulfillment Bridge s’est associé au fournisseur de services logistiques de e-commerce local, ChronoDiali, ainsi qu’au principal fournisseur de solutions de paiement, Cashplus. Ensemble, ils ont réussi à exploiter la technologie pour offrir aux clients marocains la possibilité de faire des achats sur des sites e-commerce internationaux tout en profitant de la commodité et de la tranquillité d’esprit de ne payer qu’une fois livrés. De plus, avec ce nouveau service, Fulfillment Bridge permet aux détaillants internationaux d’accéder facilement au marché marocain et de simplifier le processus de livraison pour les clients marocains. Nabil Amar, CEO de Cash Plus, est également satisfait de cette nouvelle collaboration qui, selon lui, aura un impact positif sur l’industrie du commerce électronique au Maroc. Il souligne que « nous sommes très heureux de nous associer à Fulfillment Bridge. Ce partenariat est une première dans le domaine. Ça apportera une nouvelle expérience « phygitale » à nos clients dans la livraison last mile & une méthode de paiement accessible et innovante pour la première fois au Maroc. »

« Nous sommes ici pour construire quelque chose sur le long terme, et la collaboration avec l’équipe de Fulfillment Bridge en est la preuve. En effet, ça représente une des étapes les plus cruciales qui nous rapproche de l’accomplissement de notre vision, visant à révolutionner le commerce électronique au Maroc « , déclare Yassine Aichouche, CEO de ChronoDiali. Il poursuit en disant: « La priorité de ChronoDiali a toujours été de se concentrer sur la façon dont les clients expérimentent notre service, c’est ce qui dure après tout. C’est pourquoi le choix de cette direction va de pair avec Fulfillment Bridge. »

Cela fait partie d’un plan à plus long terme visant à construire un hub régional au Maroc pour les acteurs internationaux du commerce électronique afin de desservir également les pays voisins. Quelques atouts clés viennent agrémenter ce plan, notamment la position géographique du Maroc comme porte d’entrée de l’Afrique du Nord-Ouest, une vision politique de promotion du commerce international traduite par la création de plusieurs zones franches, mais également le réseau de fret aérien bien développé depuis/vers le Maroc.

Un hub similaire a été récemment créé par Fulfillment Bridge en Arabie saoudite pour desservir la région du golfe. « Nous pensons que le commerce électronique est un levier économique sous-évalué en Afrique et au Moyen-Orient. Nous nous engageons à dynamiser le commerce électronique transfrontalier depuis et au sein de la région en fournissant des services innovants à valeur ajoutée adaptés à nos marchés », a fait savoir Khadhraoui. Et de soutenir que « l’équipe Fulfillment Bridge se développe avec des partenaires stratégiques dans plusieurs régions pour assurer l’excellence opérationnelle et une livraison efficace. Ce n’est que le début du voyage, et nous sommes prêts à travailler avec tous ceux qui partagent notre vision et notre mission, qui veulent faire la différence, voir grand et faire un bond vers l’avenir. Le chemin sera long mais enrichissant à parcourir. »