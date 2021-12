Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui a indiqué, ce jeudi à Ifrane, que son département se penche actuellement sur la finalisation d’une feuille de route portant sur la diversification de l’offre en formation universitaire.

Cette feuille ambitionne de diversifier l’offre universitaire à travers la concrétisation de projets stratégiques dont la création d’établissements d’enseignement supérieur, spécialisés dans le sport ainsi que des complexes universitaires intégrés et dotés d’une infrastructure culturelle et sportive répondant aux normes de qualité requis, a souligné le ministre qui s’exprimait lors de la cérémonie de clôture de la semaine nationale du sport universitaire.

Cette approche est de nature à contribuer à la mise en place d’une formation intégrée et équilibrée capable de développer les compétences personnelles des étudiants et de leurs acquis cognitifs et scientifiques, a relevé Miraoui à l’occasion de cette cérémonie, initiée par l’université Al Akhawayn d’Ifrane, sous le thème « Le sport universitaire: pour une vie estudiantine équilibrée et un parcours universitaire réussi ».

L’Organisation de cette première édition de la semaine nationale du sport universitaire traduit l’importance accordée par le département de l’enseignement supérieur à cette spécialité, qui joue un rôle majeur dans le façonnement de la personnalité de l’étudiant et le développement de ses talents et ses capacités, a-t-il noté.

En ce qui concerne le développement du capital humain, le programme gouvernemental accorde un intérêt majeur à la promotion du sport, en particulier universitaire, au vu de ses retombées positives sur les étudiants, a fait savoir le responsable gouvernemental, ajoutant que cette démarche intervient dans le cadre de la mise en application des Hautes Orientations Royales et en harmonie avec les objectifs du nouveau modèle de développement.

La semaine nationale du sport universitaire, a-t-il souligné, constitue une occasion pour mettre en valeur et célébrer les talents à travers une série de compétitions sportives collectives et individuelles ainsi que des activités éducatives et artistiques visant à sensibiliser à l’importance de la pratique sportive, ajoutant que cette évènement s’est distingué par l’ouverture sur les différents opérateurs afin de consolider les efforts en matière de développement du sport universitaire.

Cette cérémonie de clôture a été marquée la remise des prix aux étudiants qui se sont distingués dans les diverses compétitions et les activités artistiques. En marge de cette rencontre, il a été procédé à la signature d’une convention de partenariat entre la Fédération Royale Marocaine de Golf et la Fédération Marocaine du sport universitaire.

La semaine nationale du sport universitaire, initiée du 29 novembre au 3 décembre, a porté sur une multitude d’activités et de compétitions sportives et artistiques ainsi que des ateliers de formation.