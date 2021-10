Crans Montana Forum (CMF) Africa organisera ses activités à travers le monde et avec en point d’orgue un grand forum annuel, à Bruxelles, ayant pour but de faire régulièrement le point sur les grandes problématiques africaines. La première édition se tiendra en juin 2022.

Fruit d’une alliance entre le suisse Crans Montana et i-conférences, le spécialiste marocain de l’organisation de conférences économiques en Afrique, Crans Montana Forum Africa S.A. entend accompagner la nouvelle feuille de route du continent africain.

« La bonne gouvernance, la souveraineté économique, le développement humain et l’innovation sont désormais les nouveaux moteurs du continent», souligne CMF Africa dans un communiqué.

Créée en 1986, le Forum de Crans Montana est une ONG suisse, le Forum de Crans Montana travaille en collaboration avec les gouvernements et les organisations internationales telles que l’ONU, l’Unesco, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, l’OTAN, la CEDEAO, l’OFID, etc. De plus, il bénéficie de liens d’association avec de grandes agences dont l’Onudi, l’Unitaret la Cnuced.

Pour sa part, le groupe marocain i-conférences a déjà organisé près de 300 conférences réunissant plus de 100.000 dirigeants africains et axées sur des secteurs stratégiques pour le continent comme la banque et la finance, les infrastructures de transport, les ports, la digitalisation, le e-paiement, l’agriculture, la santé, la poste…