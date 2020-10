Un nouveau site d’information “www.achdartleflaha.ma” dédié aux réalisations de la stratégie agricole Plan Maroc Vert (PMV) vient d’être mis en ligne, annonce vendredi le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Fruit d’une intense et productive collaboration entre les différentes entités du secteur agricole, ce site, présenté en arabe classique et en dialecte marocain (darija), est un recueil de contenus réalisés par les différentes directions du Département de l’Agriculture (centrales et régionales) ainsi que par les entités professionnelles du secteur sur les réalisations du PMV.

Statistiques, infographies, vidéos… autant d’outils présentés dans le nouveau site, précise le communiqué, notant qu’il s’agit d’indicateurs macroéconomiques mais également d’indicateurs de réalisation et d’impact se rapportant au développement des filières agricoles, aux chantiers transverses (financement et investissement, eau et irrigation, valorisation, exportations, conseil agricole et formation…) et aux réalisations des plans agricoles régionaux.

Le site comporte également des témoignages d’agriculteurs et agricultrices sur leurs propres expériences ainsi que sur des Success Story dans le secteur agricole dans différentes régions du Royaume, ajoute la même source.

Pour rappel, le Plan Maroc Vert qui a été lancé en 2008, arrive à échéance en 2020. Par son mode de gouvernance structuré et responsable, le Plan Maroc Vert a créé une nouvelle dynamique dans le secteur agricole, en s’appuyant sur une mobilisation active de tous les acteurs autour de cette stratégie nationale.