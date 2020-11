La Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée a annoncé le lancement d’une enquête sur terrain sur la pêche artisanale dans l’ensemble des ports, des villages de pêcheurs et des points de déchargement situés dans les régions nord et nord-est du Royaume.



Cette enquête vise à collecter un ensemble de données sur la pêche artisanale et à identifier les véritables raisons qui empêchent le développement du secteur en dépit des efforts consentis par les différents acteurs, notamment le département de la pêche maritime, a indiqué la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée dans un communiqué.



Pour faciliter cette opération, la Chambre a élaboré un formulaire comprenant plusieurs questions à renseigner par les professionnels du secteur dans les régions nord et nord-est, et qui inclut l’infrastructure mise à la disposition de la pêche artisanale, les types de bateaux utilisés et de pêche pratiquée, ainsi que la situation économique, sociale et environnementale des pêcheurs, en plus de leur état de santé, leurs situations familiales et les activités parallèles.



Cette enquête s’inscrit dans le cadre de l’intérêt porté par la Chambre, en partenariat avec le département de la pêche maritime, au développement du secteur au niveau des régions nord et nord-est, ainsi que dans le cadre des efforts visant à trouver des solutions aux défis auxquels fait face le secteur de la pêche maritime.



Par ailleurs, l’enquête, qui sera menée en partenariat avec la fondation Women For Africa dans le cadre de la convention qui lie les deux parties, concernera également les femmes des pêcheurs, afin d’améliorer leur situation et lutter contre la précarité en leur dispensant des formations dans toutes les spécialités du secteur maritime.



Il est à noter que la Chambre prévoit de créer des centres de formation professionnelle au profit des femmes des pêcheurs pour leur permettre de mettre en place des projets générateurs de revenus et leur assurer des conditions de vie décente, et ce dans le but de lutter contre la précarité des femmes des pêcheurs.