La Méridionale, compagnie maritime historique, ouvre une ligne régulière entre Marseille et Tanger Med au Maroc, à compter du 2 décembre 2020.

Durant l’épisode de crise sanitaire, le lancement de la ligne s’appuiera sur deux rotations hebdomadaires pour passer ensuite à trois liaisons par semaine. Elles seront assurées par deux navires : le Girolata, d’une capacité de 606 passagers et 230 véhicules passagers et le Pélagos avec 269 passagers et 75 véhicules.

Un savoir-faire historique

La Méridionale a acquis sa renommée en assurant depuis 1937 les liaisons maritimes entre la Corse et Marseille. Elle s’est distinguée dans les années 80 en proposant une flotte moderne constituée de navires mixtes (Ro-Pax), c’est-à-dire transportant à la fois du fret roulant et des passagers. En 2019, la Méridionale a transporté 206 000 passagers, 90 000 véhicules et 650 kilomètres de fret. Aujourd’hui, pour répondre à la réduction de son périmètre sur le marché corse, la compagnie se diversifie et développe son activité en engageant une partie de sa flotte à destination du Maroc.

L’alternative idéale pour rejoindre le Maroc depuis la France

Combinant transport de fret et de passagers, cette ligne régulière constitue une nouveauté au départ de Marseille pour les Français et Européens, en particulier les Marocains résidents étrangers. Elle est le prolongement idéal des axes autoroutiers de la vallée du Rhône et une formidable alternative aux heures de trajets automobiles pour rejoindre les ports situés à l’est (Italie) et à l’ouest (Espagne, Sète) de la cité phocéenne.

Déjà ou encore au Maroc

“À bord de nos navires, nous mettons tout en œuvre pour que nos clients se sentent déjà ou encore au Maroc. Pour cela, les informations à bord sont communiquées en darija et en français, notre restauration est d’inspiration méditerranéenne et marocaine et nos navires disposent d’un lieu de culte aménagé sur les conseils de l‘association culturelle des musulmans de Marseille.“ souligne Nadira Birèche, responsable de l’animation commerciale.

Protocoles sanitaires rigoureux

Toutes les mesures de prévention sont mises en œuvre pour garantir à nos clients des conditions de voyage sécurisées. Dans le respect des réglementations nationales en vigueur, La Méridionale adapte ses protocoles sanitaires afin de contribuer à la lutte contre la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients et des membres d’équipage. Désinfection fréquente des surfaces de contact, port du masque obligatoire, application des gestes barrières, mise en place d’un laboratoire et d’une équipe médicale dédiée figurent parmi les mesures mises en place.

Des professionnels du tourisme séduits

En contractualisant avec la compagnie, les premières agences de voyage spécialistes de la destination ont déjà montré leur intérêt pour commercialiser la nouvelle liaison maritime attendue de longue date. Ce canal de distribution est complété par la centrale de réservation téléphonique et le site internet de la compagnie.

La satisfaction client : une préoccupation permanente

La satisfaction client est au cœur des préoccupations de La Méridionale. Ses savoir-faire en matière d’écoute, de qualité des prestations, de fiabilité, de ponctualité et de sécurité sont confirmés au travers de l’expression des clients. En 2020, 93%* d’entre eux se sont déclarés satisfaits des prestations délivrées par la compagnie bleue.

*d’après une enquête menée auprès de 6 090 clients entre le 1er janvier et le 31 octobre 2020