La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, lors d’une séance plénière, le projet de loi organique portant création du Conseil national des langues et des cultures marocaines (CNLCM).

A cette occasion, le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj, a souligné que le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution qui prévoit dans son article 5 la création de ce Conseil en tant que mécanisme de protection et de développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine.

Selon un communiqué, le ministre a également relevé que ce texte de loi vise à développer des politiques linguistiques cohérentes pour les deux langues officielles et étrangères afin d’améliorer leur apprentissage en ce sens que le Conseil propose des orientations stratégiques pour l’État en la matière.

Le Conseil national des langues et des cultures marocaines se veut un cadre de référence et une force de proposition dans le domaine des langues et de culture dans l’optique de favoriser la consolidation de l’identité marocaine à travers la préservation et la diversité de ses composantes et la promotion de l’économie de la culture, tout en garantissant une meilleure harmonie entre les acteurs œuvrant dans les domaines culturel et artistique, a-t-il affirmé.