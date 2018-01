Infomédiaire Maroc – Le Conseil national des langues et de la culture marocaines (CNLCM), dont la loi organique est en cours d’examen à la Chambre des représentants, constitue un mécanisme de protection du pluralisme linguistique et culturel dans la société marocaine.

La mise en place du CNLCM vise à réaliser un projet communautaire intégré basé, dans son volet culturel, sur l’homogénéité de ses composantes et sur la mise à profit de sa diversité et de sa richesse, de manière à permettre de relever les défis liés aux mutations socio-économiques et à l’impact de la mondialisation sur les pratiques culturelles et à améliorer la qualité et la rentabilité du système des langues et de la culture.

La création de cet organisme puise son référentiel de la Constitution de 2011, notamment l’article 5, qui prévoit la création d’un conseil chargé, entre autres, de protéger et de développer les 2 langues nationales, l’arabe et l’amazigh, et les différentes expressions culturelles marocaines, en tant que patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine.

Rédaction Infomédiaire