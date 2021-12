Dans le cadre de son cycle de rencontres avec les représentants du cercle diplomatique accrédité au Maroc, l’Association pour le Progrès des Dirigeants, APD Maroc, a reçu Jeudi 2 Décembre David GOVRIN, Ambassadeur d’ISRAËL au Maroc à son 5ème Business Lunch de l’année 2021.

Cet événement qui a fédéré une trentaine de dirigeants d’entreprises d’une variété de secteurs économiques était l’occasion de célébrer le premier anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël et de discuter ensemble des opportunités de partenariat économique et culturel entre les deux pays. À l’issue de ces échanges, plusieurs pistes de collaboration ont été définies et un voyage d’affaires

d’entrepreneurs et dirigeants marocains en Israël a été planifié en début 2022 pour concrétiser ce partenariat et raffermir davantage les échanges économiques et culturels entre les deux peuples liés par des siècles d’histoire commune.

Qui est APD ?

Puissante communauté globale de dirigeants orientée, business , développement du Leadership et Networking, APD International est présente dans 3 continents avec plus de 6000 entreprises en 6 pays , près de 1000 événements tenus annuellement et un ambitieux plan de développement mondial. Dans chacun des six pays où APD est actuellement active, le conseil d’administration regroupe l’élite des hommes d’affaires et les présidents des plus prestigieuses institutions.

Présente au Maroc depuis 2005, l’Association pour le Progrès des Dirigeants, présidée par Saad KETTANI et dirigée par Farida JIRARI regroupe dans son conseil d’Administration les dirigeants des plus prestigieuses entreprises au Maroc. Leader des conférences et séminaires pour le top management, elle a tenu plus de 400 événements à ce jour qui ont drainé plus de 45 000 cadres dirigeants de plus de 3800 entreprises.