HPS, multinationale leader dans la fourniture de solutions et services de paiement, a annoncé aujourd’hui que UNObank, première banque en ligne à proposer une gamme complète de services en Asie du Sud-Est, a choisi la solution PowerCARD de HPS pour ses activités d’émission de cartes en Asie.

Cette nouvelle fait suite à l’annonce selon laquelle la fintech UNOAsia basée à Singapour, l’un des principaux fondateurs d’UNObank, a reçu l’approbation de la Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) pour opérer en tant que banque en ligne aux Philippines.

HPS compte déployer sa solution PowerCARD pour UNObank en tant que service entièrement intégré dans un écosystème technologique numérique robuste et hébergé sur Amazon Web Services.

Sur le marché des paiements actuellement fragmenté, les émetteurs de cartes établis et les nouvelles banques en ligne ont besoin de solutions flexibles et robustes reposant sur des applications offrant des expériences utilisateurs uniques permettant une evolution rapide, fluide et sécurisée.

Abdeslam Alaoui CEO de HPS revient sur cette annonce : « Notre mission au sein de HPS a toujours été de fournir à nos clients une technologie de pointe en matière de paiement, et de leur permettre de lancer facilement et efficacement de nouveaux produits sur le marché. C’est pourquoi nous sommes ravis que PowerCARD ait été choisie par UNObank pour accèler l’inclusion financière grâce à une carte donnant accès à une gamme complète de services bancaires. Nous avons hâte de prendre part à cette aventure sur le marché philippin. La confiance accordée à HPS par UNObank nous conforte dans la cohérence de notre stratégie de développement en Asie du Sud-Est. »

Manish Bhai CEO d’UNOAsia a déclaré : « Nous avons choisi la solution PowerCARD de HPS en raison de leur connaissance approfondie des défis auxquels sont confrontés les nouveaux entrants sur le marché et de leur technologie de pointe basée sur le cloud. Nous sommes convaincus que HPS nous aidera à atteindre notre objectif, qui est d’offrir au public philippin une application unique répondant à tous ses besoins financiers, de l’épargne au paiement en passant par l’investissement. »