L’ambassadeur du Roi au Liban, M’hamed Grine, a affirmé que l’approche audacieuse adoptée par le Maroc dans la lutte contre la Covid-19 lui a épargné deux vagues de propagation de la pandémie.

Dans une déclaration à la presse en marge des travaux du Forum arabe pour le développement durable, Grine a indiqué que le forum « était l’occasion de rappeler la démarche audacieuse prise par le Royaume, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, face à la pandémie de coronavirus ».

Il a expliqué que le Maroc « et grâce aux décisions qu’il a prises, que certains ont jugées strictes, n’a connu que trois vagues de la pandémie, alors que la plupart des pays ont connu cinq vagues, et ce, grâce aux décisions strictes, dont la dernière en date a été la fermeture de l’espace aérien jusqu’à la mi-février de cette année ».

Grine a ajouté que le taux de mortalité dû à la Covid-19 au Maroc, par rapport au nombre de la population, a placé le Royaume parmi les pays avec le moins nombre de cas de décès, un classement comparable, voire même bien meilleur qu’un certain nombre de pays développés.

Il a déclaré que la manière dont le Royaume a fait face aux répercussions de la pandémie était également unique sur le plan économique et social, le Maroc ayant rapidement mis en place un fonds de solidarité alimenté par les dons des citoyens, de toutes les catégories du peuple marocain.

Il a mis en avant que ce fonds, qui constitue une expression de solidarité, de synergie et de mobilisation de tout le monde pour aider les personnes touchées par les répercussions de la pandémie, a contribué à atténuer les souffrances des citoyens qui ont perdu leur emploi, car il a fourni à tous les affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale une compensation pendant toute la période de fermeture. Une assistance a été également octroyée aux entreprises elles-mêmes afin de maintenir leur présence et leur emploi.

S’agissant du Forum arabe pour le développement durable, l’ambassadeur du Maroc a indiqué que l’édition de cette année intervient dans une situation régionale et internationale tendue, en raison de la crise en Ukraine et de ses effets sur le plan économique, pour plusieurs pays de la région et au niveau international.

Il a souligné que le forum a constitué également l’occasion de présenter les grands chantiers lancés par le Roi Mohammed VI, relatifs à la couverture sociale avec une approche intégrée et globale, en élargissant la couverture en matière d’allocations de retraite et en généralisant l’assurance maladie obligatoire à toutes les catégories de la société.

Il a ajouté que la démarche passe également par la généralisation des allocations familiales au profit de tous les enfants en âge de scolarité, et qui concernera 8 millions d’enfants.

Et l’ambassadeur de préciser que le dernier volet du grand chantier royal, « qui est un défi, est la généralisation de l’indemnisation du chômage pour toute personne qui a un emploi stable ».

A cette occasion, M’hamed Grine a exprimé ses félicitations à la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) et à sa Secrétaire exécutif, Rola Dashti, « pour tous les efforts qu’elle déploie, non seulement pour la réussite de ce forum et des forums précédents, mais aussi pour tout le travail qu’elle fait dans divers domaines de développement, dont les résultats aident divers États membres à adopter des politiques publiques visant à atteindre les objectifs de développement durable.