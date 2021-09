Les Forces Armées Royales (FAR) sont désormais un leader régional dans la lutte contre les menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC ), ont souligné, lundi à Kénitra, des diplomates américains, reconnaissant ainsi le professionnalisme de la Compagnie d’intervention NRBC relevant de l’Unité de secours et de sauvetage (USS) des FAR comme “pleinement apte à la mission”.

La Compagnie d’intervention NRBC de l’USS des FAR à Kénitra s’est en effet distinguée lors d’une cérémonie marquant l’achèvement d’un programme de six ans qui a été axé, en collaboration avec les États-Unis, sur les menaces NRBC.

Quelque 40 militaires de cette unité, dont des personnels féminins, se sont vus attribuer des certificats d’aptitude et de reconnaissance délivrés par les États-Unis, devenant ainsi “pleinement capables” d’assurer les missions de lutte contre les menaces NRBC.

Le Programme de coopération, d’une valeur de 16 millions de dollars américains, initié par l’Agence des États-Unis de la Réduction des Menaces en matière de Défense (DTRA), a contribué à la formation de la Compagnie NRBC des FAR dans la détection, l’identification et la sécurisation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, en utilisant les équipements les plus avancés disponibles.

Lors de cette cérémonie présidée par le Général de Brigade Abdeljalil Ennafaa, Inspecteur de l’Arme du Génie, et à laquelle ont pris part le Chargé d’Affaires auprès de l’Ambassade américaine à Rabat David Greene, ainsi que d’autres personnalités diplomatiques et militaires, le Capitaine Yassine El Khadiri, Commandant la Compagnie NRBC de l’USS des FAR, a présenté le film du programme de formation qui s’est étalé de 2014 à 2021.

Il a à cet égard énuméré les différentes étapes des formations et exercices effectués, ainsi que le matériel et les équipements utilisés.

Les délégations marocaines et américaines, après s’être informées sur le déroulement des formations de cette Compagnie de l’USS des FAR, ont passé en revue les équipements, le matériel et les moyens logistiques utilisés dans les opérations d’intervention pour faire face aux menaces NRBC.

Des explications, dans ce sens, ont été fournies aux invités par les chefs d’équipe de la Compagnie NRBC, chacun en ce qui le concerne, sur le modus operandi des interventions.

Les militaires de la Compagnie NRBC ont pu démontrer lors de cette présentation un véritable savoir-faire en la matière et une indéniable prédisposition quant à une réponse opérationnelle.

“Les relations entre les États-Unis et le Maroc ne cessent de se raffermir, et notre relation militaire exceptionnelle n’a fait que se renforcer dans les semaines et mois récents, grâce aux programmes conjoints de formation comme celui-ci”, a déclaré à la presse M. Greene en marge de cette cérémonie.

“Les FAR sont capables de se déployer rapidement à l’intérieur du Maroc et à travers la région pour faire face à ce genre de menaces, notamment la prolifération des armes de destruction massive, les accidents industriels et les catastrophes naturelles”, a fait savoir le Chargé d’affaires auprès de l’Ambassade américaine à Rabat, se disant “fier” de cette coopération bilatérale visant à renforcer les capacités des FAR.

“Cette activité n’est qu’une partie de la coopération forte liant les deux pays sur tous les niveaux, y compris la sécurité au Maroc, dans la région et dans le monde entier”, s’est-il félicité.

Pour sa part, le Capitaine El Khadiri a indiqué dans une déclaration similaire que les FAR disposent d’entités spécialisées dans la protection NRBC dotées de moyens plus avancés technologiquement, ajoutant que la montée en puissance de la Compagnie NRBC a été achevée suite à un partenariat étroit avec l’Agence DTRA étalé sur six ans.

“Cette Agence a participé à la formation et l’appui en équipements notamment dans le domaine de la reconnaissance, de la protection individuelle, de la détection et de l’identification des agents NRBC, de l’échantillonnage et de la décontamination”, a-t-il dit, précisant que ce partenariat constitue une grande valeur ajoutée pour les FAR qui s’inscrit dans la continuité des efforts du Commandement pour optimiser une réponse efficace et sûre face aux menaces de ce genre avec des équipes spécialisées, compétentes et bien équipées.

En plus de la Compagnie NRBC, l’USS des FAR comprend également quatre autres entités spécialisées dans le sauvetage et déblaiement, le sauvetage et inondation, la lutte contre les incendies, la neutralisation, enlèvement, destruction des engins explosifs (NEDEX).

La Compagnie NRBC des FAR continuera à établir des partenariats avec des organismes américains, y compris le Programme de Partenariat de la Garde Nationale de l’UTAH, l’OTAN et les autres pays africains tels que le Sénégal et le Kenya qui ont tous les deux complété le Programme de coopération en matière de sécurité pour la lutte contre les armes de destruction massive.

A rappeler que les FAR et l’Armée américaine ont conclu, cette semaine, un exercice important de planification des catastrophes, doublé d’un programme de formation de quatre semaines sur la gestion des risques d’explosion, a indiqué jeudi l’Ambassade US à Rabat, soulignant la “force continue” du partenariat militaire liant le Maroc et les États-Unis.