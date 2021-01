La population couverte par l’Assurance maladie obligatoire (AMO) a atteint 10,2 millions de personnes en 2019, soit une hausse de 6,6% comparativement à 2018, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Cette population est répartie entre secteur privé (67,1%), secteur public (30,7%) et régime des étudiants (2,3%), précise l’ACAPS dans son rapport annuel sur le secteur de la prévoyance sociale. Sur la période 2015-2019, cette même population a connu une progression annuelle moyenne de 5,4%.

Ce rapport fait aussi état d’une croissance du nombre de bénéficiaires de l’AMO-Etudiants de 73,5 mille à 231,1 mille assurés en 2019. Cette évolution résulte principalement de l’allègement de la procédure d’affiliation au régime et aux campagnes de sensibilisation menées par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) auprès des étudiants et des établissements de l’enseignement supérieur.

Pour ce qui est des assurés des régimes d’assurance maladie obligatoire, ils ont augmenté de 9,4% à 4,5 millions en 2019 (44,5% de la population des bénéficiaires), relève la même source. Cet effectif a enregistré une hausse annuelle moyenne de 6,4% sur la période 2015-2019.

L’ACAPS fait également savoir que les actifs représentent 72,6% des assurés des deux régimes AMO-CNOPS et AMO-CNSS avec un effectif de 3,3 millions contre 22,1% pour les titulaires de pension (principale ou de réversion), soit un effectif de 1 million de personnes.

En ce qui concerne le nombre des assurés actifs du régime AMO-CNOPS, il a enregistré une progression de 2,9% par rapport à 2018. Toutefois sur les cinq dernières années, cet effectif a accusé une légère baisse annuelle moyenne de 0,8% contre une progression moyenne de 5,7% du nombre des retraités affiliés au régime. Le nombre des conjoints et des orphelins titulaires d’une pension de réversion a, quant à lui, évolué en moyenne de 3,8% sur la même période et les assurés actifs du régime AMO-CNSS ont enregistré une hausse de leur effectif de 7% par rapport à 2018 contre une progression de 6,2% et 4,1% respectivement, pour celui des retraités et des bénéficiaires de pension de réversion.

Pour ce qui est des ayants droit de l’AMO, conjoints et enfants à charge, ils ont atteint 5,7 millions d’individus en 2019, en hausse de 5,2% par rapport à 2018. En outre, l’ACAPS ndique que l’AMO-CNSS s’accapare plus de deux tiers de ces bénéficiaires, avec une part de 68,3% de cet effectif contre 31,7% pour l’AMO-CNOPS.

Et de noter que les régimes de l’assurance maladie obligatoire ont couvert au titre de l’année 2019, une part de 28,7% de la population marocaine, en progression de 156 points de base par rapport à 2018. sur la période 2015-2019, cette couverture a enregistré une progression annuelle moyenne de 112 points de base.

Hausse de 7,9% des cotisations et contributions en 2019

Les cotisations et contributions de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) ont atteint 13,4 milliards de dirhams (MMDH) en 2019, soit une hausse de 7,9% par rapport à 2018, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).



Par régime, les cotisations et contributions se sont élevées à 7,9 MMDH pour l’AMO-CNSS, 5,5 MMDH pour l’’AMO-CNOPS et 62,3 millions de dirhams (MDH) pour le régime des étudiants, précise l’ACAPS dans son rapport annuel sur le secteur de la prévoyance sociale.



Sur la période 2015-2019, le rapport révèle que les cotisations et contributions de l’assurance maladie obligatoire ont connu une progression annuelle moyenne de 8,9%.



Pour leur part, les ressources des régimes AMO se sont élevées en 2019 à 18,3 MMDH, en progression de 4,6% par rapport à 2018, souligne la même source, notant que cette progression incombe principalement à l’AMO-CNSS, dont les ressources ont enregistré une hausse de 7,2% entre les deux exercices pour atteindre 12,2 MMDH, soit 66,3% des ressources totales.



Cette hausse des ressources de l’AMO-CNSS est expliquée essentiellement par la hausse des cotisations du régime de 8% par rapport à 2018, tandis que les ressources de l’AMO-CNOPS, ont accusé une légère baisse de 1% pour se situer à 6,1 MMDH.



Les ressources du régime AMO-Etudiants ont enregistré une forte hausse en passant de 19,7 MDH en 2018 à 64,9 MDH en 2019. Ceci s’explique essentiellement par la hausse des cotisations du régime de 254,1%, suite à l’importante augmentation du nombre des affiliés du régime entre les deux exercices.



En revanche, les produits générés par les placements, qui ont représenté 8,4% des ressources des régimes de l’AMO, ont accusé une baisse de 17,9% par rapport à 2018 pour se situer à 1,5 MMDH, souligne la même source, précisant que la part des produits financiers a représenté 10,3% des ressources de l’AMO-CNOPS pour un montant de 627,4 MDH contre 908,4 MDH pour l’AMO-CNSS, soit 7,5% du total des ressources du régime.



De leur côté, les dépenses des régimes AMO se sont élevées à 14,3 MMDH, en progression de 4,2% par rapport à 2018. Celles du régime AMO-CNSS ont atteint 8,2 MMDH et ont représenté 57,6% des dépenses du secteur contre 42,3% pour l’AMO-CNOPS (6 MMDH). Les dépenses de l’AMO-Etudiants se sont établies à 14,5 MDH en hausse de 11,1% par rapport à 2018.