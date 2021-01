Donald Trump a admis ce jeudi, après que le Congrès a certifié la victoire de Joe Biden, que sa présidence est arrivée à sa fin et a promis “une transition ordonnée”.

“Même si je suis complètement en désaccord avec le résultat de l’élection, et les faits me soutiennent, il y aura une transition ordonnée le 20 janvier”, a indiqué le président sortant dans un communiqué. “Cela représente la fin de l’un des meilleurs premiers mandats présidentiels et ce n’est que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l’Amérique”, a-t-il ajouté.

Le Congrès des États-Unis a officialisé, tôt jeudi, la victoire de Joe Biden à la présidentielle, dernière étape avant son investiture le 20 janvier. Le vice-président républicain Mike Pence a certifié le vote de 306 grands électeurs en faveur du démocrate contre 232 à Donald Trump, à l’issue d’une séance des deux chambres.