Le dispositif de « Market Intelligence », mis en place par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, afin d’améliorer sa compréhension de la demande et des tendances du marché mondial en matière d’artisanat, confirme l’attractivité inégalée des produits marocains à l’international.

Les premiers résultats du dispositif de « Market Intelligence » sont extrêmement encourageants, montrant une notoriété dépassant 85% pour le label « Morocco Handmade » dans les principaux marchés importateurs, ce qui témoigne de l’efficacité des efforts déployés en termes de promotion, indique le ministère dans un communiqué.

En termes de tendances mondiales, les articles de bijouterie et de joaillerie sont les produits les plus cités et recherchés par les internautes dans les grands marchés tels que les États-Unis, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Italie et l’Allemagne. Suivent de près, à différents niveaux, les tapis, la poterie ou encore les accessoires de décoration.

En ce qui concerne les produits artisanaux marocains « Morocco Handmade », le Zellije marocain se distingue en tant que produit le plus cité et plébiscité, que ce soit par le public professionnel ou le grand public.

Le dispositif de « Market Intelligence » a permis une analyse approfondie des avis et commentaires des clients ayant acheté des produits de l’artisanat marocain sur les plus grandes plateformes mondiales de commerce électronique. Les résultats de cette première analyse, portant sur plus de 2.500 achats vérifiés, révèlent un taux de satisfaction global de 89%.

Les caractéristiques intrinsèques, comme la « valeur patrimoniale et artistique » et le design, obtiennent les pourcentages les plus élevés de mentions positives, atteignant respectivement 100% et 96%. Ils sont suivis de près par les délais de livraison et la qualité des matières premières (92%), les couleurs (91%), la qualité des produits (87%), et le prix (84%).

En parallèle, les outils mis en place permettent de suivre et analyser l’impact des actions de communication menées sur les canaux digitaux. Elles ont permis de toucher, entre le 1er avril et le 30 juin 2023, 3 millions de personnes au Maroc, plus de 1,5 million de personnes en Europe et environ 1 million de personnes en Amérique du Nord.

A ce titre, la ministre de Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué, a souligné que ce dispositif est un outil essentiel que nous mettons à profit pour suivre l’évolution de la demande et des tendances mondiales.

Et d’ajouter : « Notre objectif est de permettre aux artisans d’améliorer continuellement leurs produits, pour renforcer l’attractivité de notre artisanat, mieux répondre aux attentes de la clientèle internationale et augmenter nos exportations. Nous avons veillé à ce qu’il soit inclusif, accessible à tous les artisans, qu’ils soient individuels ou entreprises ».