La Maison De l’Artisan (MDA) a tenu son Conseil d’Administration, ce mardi 18 juillet 2023, sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire (MTAESS).

Dans son allocution prononcée en ouverture des travaux du Conseil d’Administration, Fatim-Zahra Ammor s’est félicitée des performances réalisées par le secteur au titre des cinq premiers mois de 2023. En effet, les exportations des produits de l’artisanat marocain ont totalisé, à fin mai 2023, 514 MDH, soit une évolution de + 18 % par rapport à la même période de 2022, et de 35 % par rapport à 2019. Dans ce sens, il est important de rappeler que ces exportations ont doublé entre 2016 et 2022 et ont atteint un record de 1 milliard de dirhams en 2022.

« En 2022 et 2023, nous avons ciblé 14 marchés internationaux à travers des actions offensives de promotion et de commercialisation qui ont permis de signer des partenariats stratégiques, de renforcer la notoriété du Morocco Handmade et de générer des impacts commerciaux importants pour les artisans ayant pris part à ces opérations. Notre objectif en 2024 est d’étendre ces offensives à de nouveaux marchés comme l’Espagne, le Japon et les États-Unis. Parallèlement, nous continuons d’avancer sur les solutions aux problématiques structurelles auxquelles font face les acteurs locaux. Les phases pilotes des programmes d’appui sont achevées et nous lancerons prochainement et de manière effective ces programmes qui ont pour but d’améliorer significativement la compétitivité des acteurs », a indiqué la ministre.

Tarik Sadik, Directeur général de la Maison de l’Artisan, a exposé quant à lui les accomplissements majeurs de l’établissement au cours du premier semestre 2023. Ces réalisations comprennent le déploiement du dispositif de veille stratégique, baptisé « Market Intelligence », ainsi que la mise en place du « Baromètre des exportations de l’Artisanat Marocain ». Ces initiatives visent à améliorer la compréhension de la demande et des marchés, et à identifier les principales tendances du secteur.

Le Conseil a également examiné les 3 programmes d’appui conçus pour améliorer la compétitivité d’une large frange d’artisans, à savoir le programme d’accompagnement des exportateurs, le programme d’accompagnement des agrégateurs ainsi que le programme des centres d’excellence.

Les membres du Conseil d’administration ont également pris acte des efforts de promotion et de développement d’affaires déployés, au bénéfice de 226 entreprises et coopératives de l’artisanat, ainsi que des partenariats stratégiques établis avec les groupes Galeries Lafayette et El Corte Ingles.

Dans le cadre du processus d’amélioration de la gouvernance, le Conseil d’Administration a procédé à la création du Comité d’Audit de la Maison De l’Artisan et à la nomination de ses membres. Ce dernier aura une valeur ajoutée importante dans le pilotage et le suivi des chantiers importants menés par l’organisme sous tutelle.