Après une année de pause due à la pandémie de Covid-19, la Conseillère Commerciale de l’Ambassade d’Autriche, Eva Frei est heureuse de pouvoir annoncer l’arrivée d’une Mission Commerciale composée de 7 entreprises autrichiennes à Casablanca du 27 au 29 octobre 2021.

Organisée dans le but de renforcer les échanges entre le Maroc et l’Autriche, la Mission Commerciale d’Autriche est le rendez-vous annuel pour rencontrer des experts autrichiens et de découvrir des nouvelles technologies et innovations. Certaines sociétés ont déjà des relations fructueuses au Maroc, d’autres cherchent encore des distributeurs, clients directs ou partenaires.

Cette année, les participants offrent des possibilités d’échange et de partenariat dans les secteurs alimentaire, médecine thérapeutique et cosmétique, le tourisme, la télécommunication, l’industrie de la préfabrication en béton, la sécurité et la défense. Comme tous les ans, des rendez-vous B2B seront organisés pour faire de cet événement un succès inédit.

L’Autriche est, en termes de revenu par habitant, au 4e rang dans l’UE. Ses performances économiques (croissance du PIB 2017 +2,3%, 2018 +2,5%, 2019 +1,5%, 2020 -6,7%, 2021 +4,4%) sont parmi les meilleures de la zone Euro. La compétitivité et l’attractivité sont liées à de nombreux atouts :

Le tissu industriel autrichien, qui comprend un secteur important de la sous-traitance, est très diversifié. Il comprend de nombreux leaders mondiaux ainsi que plusieurs leaders européens. L’industrie occupe 30% de la population active et contribue pour 31% au PIB du pays. Dans le domaine de l’industrie, l’Autriche reste un pays marqué par la prépondérance des petites et moyennes entreprises, avec une prédominance dans les secteurs de la machinerie, des constructions mécaniques et de la chimie suivis de l’agroalimentaire et de l’industrie automobile. La force principale de l’Autriche réside dans sa main d’œuvre qualifiée, un tissu dense de PME familiales dynamiques et ses richesses touristiques.

Le secteur des services, notamment touristiques et financiers, occupe une place cruciale dans l’économie. Les banques autrichiennes ont un rayonnement européen et international (Raiffeisen, Bank Austria, Erste Bank… détiennent environ 30 % du marché bancaire de l’Europe de l’Est) et ont bénéficié d’un avantage comparatif. Les services occupent plus de 66% de la population active et contribuent pour 67% au PIB du pays.

L’économie autrichienne est tirée principalement par les exportations (plus de 60% du PIB), dont la croissance continue démontre la compétitivité des entreprises et produits nationaux.

Ces dernières dix années, les échanges entre le Maroc et l’Autriche ont marqué un dynamisme sans précédent. Le volume des exportations autrichiennes vers le Maroc au premier semestre 2021 a été de 82,6 millions d’euros (+25,0%), le volume des importations de 94,4 millions d’euros (+15,8%).

Avec une croissance des exportations de 25%, l’Autriche a déjà retrouvé au premier semestre 2021 le niveau d’exportation d’avant la pandémie. L’augmentation des exportations a touché toutes les exportations les plus importantes de l’Autriche en termes de valeur, telles que le secteur de la machinerie et de la construction mécanique, les denrées alimentaires (notamment les produits laitiers et les boissons), les matières plastiques et les articles en plastique, les textiles (tricots, broderie), l’aluminium/les articles en aluminium, les voitures et les véhicules automobiles spéciaux, les instruments de mesure et d’essai, ainsi que les produits pharmaceutiques et chimiques.

Les importations autrichiennes en provenance du Maroc concernent principalement des produits alimentaires (légumes, surtout tomates, et fruits, surtout fraises, framboises, myrtilles, dattes), des textiles, des vêtements, des produits de la construction mécanique (surtout fils, câbles et pièces d’équipement) et des voitures.