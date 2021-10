Dans une analyse des indicateurs épidémiologiques et à la lumière des études réalisées par le ministère, le chef de la division des maladies transmissibles, Abdelkrim Meziane Bellefquih, fait savoir que les principales causes des cas graves et des décès restent le facteur de l’âge (personnes âgées), les maladies chroniques, l’obésité et la grossesse.

La plupart de ces cas sont enregistrés parmi les personnes non vaccinées et chez certaines personnes dont la vaccination a dépassé les 6 mois, ce qui révèle le bénéfice de l’administration de la 3ème dose du vaccin anti-Covid, insiste-t-il.