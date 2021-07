Le Centre Africain pour le Contrôle et la Prévention des maladies (Africa CDC) relevant de l’Union Africaine a félicité, lundi, le Maroc pour le projet de fabrication et de mise en seringue du vaccin anti-Covid19.

“Africa CDC félicite le Royaume du Maroc pour le lancement de la fabrication de vaccins anti-Covid”, a souligné le Directeur du Centre, John Nkengasong.

“L’Afrique est en marche”, a ajouté le Directeur de Africa CDC dans un tweet, notant que la sécurité sanitaire et vaccinale du Continent a commencé.

Le Roi Mohammed VI avait présidé, lundi 5 juillet au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins.

Ce projet structurant s’inscrit dans le cadre de la volonté du Souverain de doter le Royaume de capacités industrielles et biotechnologiques complètes et intégrées, dédiées à la fabrication de vaccins au Maroc.

Il a pour objet la production dans le pays du vaccin anti-Covid, ainsi que d’autres vaccins clés, de manière à promouvoir l’autosuffisance du Royaume et de faire du Maroc une plateforme de biotechnologie de premier plan à l’échelle du continent africain et du monde dans le domaine de l’industrie du “fill & finish”.

Fruit d’un partenariat public-privé, le projet, qui mobilisera un investissement global de l’ordre de 500 millions de dollars, vise à démarrer à court terme avec une capacité de production de 5 millions de doses de vaccin anti-Covid19 par mois, avant de démultiplier progressivement cette capacité à moyen terme.